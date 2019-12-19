Şampiyon Lapta Yavuzlar Lisesi..!

Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı. Finalde rakibi Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 mağlup eden Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu.