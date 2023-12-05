  • BIST 8057.42
  • Altın 1878.586
  • Dolar 28.9145
  • Euro 31.284
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı

Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’nu ziyaret etti

» »
Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.
Şampiyon Melekler’in aileleri Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’nu ziyaret etti

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde saat 15,30’da gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Feyzioğlu, “Acınızı yürekten paylaşıyorum, anlıyorum diyemem bu acıyı yaşamadan anlamak mümkün değil” dedi.

Tüm cenazelere yetişmeye çalıştığını, uçaktan inerken orda olmaya gayret ettiğini, beklerken orada olduğunu yaşananları gördüğünü belirten Feyzioğlu, öncelikle evlatlara Allah'tan rahmet diledi.

“Size baş sağlığı dilemiyorum bunun çok ağır bir cümle olduğunu düşünüyorum, zaman sizin için 6 Şubat’ta durdu dünya dönmüyor bunu anlayabiliyorum” diyen Feyzioğlu, ailelerin çoğunu kabristanda gördüğünü, kendisinin de düşünmek için bile kabristana gitmeye başladığını söyledi.

Feyzioğlu, şu anda önceliğin adalet olduğunu bildiğini, diğer önceliğin de evlatların hatırasını yaşatmak olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getirerek, ikinci konuyla ilgili TC Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla görüştüğünü “ailelerin biz bir noktaya getirelim siz destek verin” talebi için beklemede olduklarını anlattı.

Şampiyonların anılarının bu güzel ülkede birleştirici olmasını, yaşananların unutulmadan ders olmasını sağlamak istediklerini belirten Feyzioğlu, “biz size arzu ettiğiniz noktada destek olacağız” dedi.

Adalet arayışında ise sonuna kadar haklı olduklarını, yargıya intikal etmiş bir konunun en iyi şekilde ortaya konması için ailelerin üstüne düşeni fazlasıyla yaptığını da gözlemlediğini söyleyen Feyzioğlu, “Duruşmalar başladığında da asla takipsiz bırakmayacaksınız, kağıt üzerinde birer isimden ibaret kalmalarına zaten Türkiye de izin vermeyecek, siz de” dedi.

Feyzioğlu, şu aşamada yargıyı beklerken hukuki takibin de en iyi şekilde yapılacağını vurguladı.

Ailelerin pek çoğunu evlerinde ziyaret ettiğini anımsatan Feyzioğlu, bu ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, konuşmasının ardından bunun bir sohbet toplantısı olduğunu ve tüm soruları cevaplamaya çalışacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2021'den itibaren kaçak yaşadı, Cezaevi'ne gönderildi!05 Aralık 2023 Salı 15:38
  • 671 Gündür kaçaktı... "Söyleyecek bir şeyim yok"05 Aralık 2023 Salı 15:38
  • Erhürman: Memleket altımızdan kayıp gidiyor05 Aralık 2023 Salı 15:09
  • Kasım ayı hayat pahalılığı yüzde 4.42 Kaynak: Kasım ayı hayat pahalılığı yüzde 4.4205 Aralık 2023 Salı 14:46
  • "KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 7 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı05 Aralık 2023 Salı 13:26
  • Töre, Ordu’dan gelen öğrencileri kabul etti05 Aralık 2023 Salı 12:51
  • KKTC'de hayat pahalılığı oranı açıklandı05 Aralık 2023 Salı 12:01
  • “Siyaset ve Liderlik Okulu” açılıyor...05 Aralık 2023 Salı 10:29
  • Tozlu hava yarına kadar etkisini sürdürecek05 Aralık 2023 Salı 08:39
  • Borcu olan abonelerin elektriği yarın kesilecek05 Aralık 2023 Salı 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti