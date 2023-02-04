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Samsung’un yöneticisi, ama kızına akıllı telefon vermemiş

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Çocukların akıllı telefon ve tablet kullanımı sık sık tartışma konusu olurken bir açıklama da Samsung yöneticisinden geldi. Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un üst düzey yöneticisi kızına 11 yaşına gelmeden akıllı telefon vermediğini söyledi.
Samsung’un yöneticisi, ama kızına akıllı telefon vermemiş

Samsung’un Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu başkan yardımcısı James Kitto, katıldığı radyo programına “Kızımın 11 yaşındayken bir akıllı telefonu oldu. Şahsen ona erkenden bir telefon vermezdim, ancak çocuğunuza ne zaman bir telefon almanız gerektiğine siz karar verebilirsiniz” dedi.

Kitto, “Yaptığınız seçim ne olursa olsun ve çocuğunuz için bu seçimi hangi yaşta yaparsanız yapın, internete erişiyorlarsa güvenli bir şekilde eriştiklerinden emin olmak önemli” diye ekledi.

İnceleme sitesi Common Sense Media tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 42’si 10 yaşına kadar kendi telefonlarına sahip oluyor ve pek çok ebeveyn, çocuklarına bu tarihten önce telefon veriyor.

Wisconsin Üniversitesi’nde pediatri profesörü olan Megan Morena’ya göre ise bir çocuğun akıllı telefon sahibi olmaya hazır olup olmadığına karar vermek ise belirli bir yaştan ziyade kendi gelişimine dayanmalı. Morena, akıllı telefon kullanımı için belirli bir yaşın önerilmediğini belirtiyor.

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