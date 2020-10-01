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Sanayi Odası’ndan Maraş’ın Açılmasına Destek

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Başbakan Tatar; “ Maraş’in Açılması İçin Yol Haritamız Hazırdır”
Sanayi Odası’ndan Maraş’ın Açılmasına Destek

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

 Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

Candan Avunduk, Başbakan Tatar’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Doğu Akdeniz’de suların ısındığı bir dönemde 11 adaylı bir seçime gidildiğine işaret eden Avunduk, yeni Cumhurbaşkanı’nın hem içerde hem diş siyasette, etkin rol alması gerektiğini söyledi.

Yeni Cumhurbaşkanı’ndan beklentilerini de paylaşan Candan Avunduk, “ Cumhurbaşkanlığı’nda bazı özel konuların takibi için hukuk birimi gerekiyor.

Üretime dayalı ekonomik model ile ilgili koordinasyon kurulu kurulmalı.  Ayrıca, ülkede siyasi istikrara dayalı bir yönetim biçimi için Cumhurbaşkanlığı’nın aktif çalışması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Candan Avunduk, Maraş’ın uluslararası hukuk içinde açılmasına destek verdiklerini belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler gerektiğine vurgu yaptı ve Tatar’a başarı diledi.

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BAŞBAKAN TATAR’IN KONUŞMASI

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar da Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ülke ekonomisine yön veren önemli bir ekonomik kuruluş olduğuna işaret ederek, üretim ve istihdam alanlarına katkıları nedeniyle Oda’ya teşekkür etti

Tatar, “ Pandemi döneminde sizinle yakın çalıştık, özel sektörün ayakta kalması için, birlikte karar verdik, diyalog yürüttük. Ülkenin geleceğine yön verirken elbette sanayi odasının da görüşlerini almak gerekir ”dedi.

Kıbrıs sorunu ile ilgili vizyonunu anlatan Tatar, “ Alternatifler de masaya gelmeli, egemen  eşitlik temelinde, yan yana iki devlet, kadife ayrılıkta ya da AB çatısı altında iki devlet olabilir. Maraş’ın açılması için yol haritamız hazırdır” Diye konuştu.

Tatar şöyle devam etti:

Federal çözüm adı altında gelinen nokta, çoğunluğun, azınlığa hükmetmesidir. Rum Tarafının anlayışı budur. Verilen tavizlerle, yanlış politikalarla, süreç bu noktaya getirilmiştir. Bizler o nedenle verilen tavizler kabul etmiyoruz. Sandıktan çıkacak netice çok önemlidir. Halkımız bir değerlendirme yapacaktır

KKTC gerçeğinin gözardı edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, “ Kıbrıs Türk Halkı, federal çözüm adı altında ebediyen masada tutulamaz. Bu aşamada artık kendi yönünü çizecektir. Bizlerle yeni geleceğini belirlemek durumundadır” diye konuştu.

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