Sancar: “Darbenin her türlüsüne karşıyız”

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Venezüella’da yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, darbelerin her türlüsüne karşı olduklarını kaydetti.

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Venezüella’da yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, darbelerin her türlüsüne karşı olduklarını kaydetti.

İki dernek adına açıklama yapan Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar, “ABD destekli Maduro yönetimini hedef alan ağırlaştırılmış darbe girişimini kabul etmek mümkün değildir” dedi.

“ABD’nin halkın desteğini alarak seçilen ve ülkenin meşru olan başkanını tanımayarak, muhalif liderini kabul ettiğini” belirten Sancar, darbenin her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti.