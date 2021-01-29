  • BIST 1.495
  • Altın 436,228
  • Dolar 7,3032
  • Euro 8,8601
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Saner: Halk sağlığını ön planda tutuyoruz

» »
Başbakan Ersan Saner, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleşen İlçe Emniyet Kurulu toplantısına katıldı…
Saner: Halk sağlığını ön planda tutuyoruz

Başbakan Ersan Saner, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleşen İlçe Emniyet Kurulu toplantısına katıldı…

Covid-19 önlemleri ve yapılacak denetimler konusunda gerçekleşen toplantı sonrasında basına açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Covid-19’un tüm dünyada etkili olmaya devam ettiğine işaret etti…

Başbakan Saner, virüsün kış koşullarının da yaşanmasıyla birlikte ülkede artış gösterdiğine işaret etti…

Bakanlar Kurulu’nun Girne ve Lefkoşa için almış olduğu kısmi sokağa çıkma yasağının ardından vakaların artış göstermesiyle birlikte tüm yurtta geçerli olacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirten Saner, halk sağlığının ön planda tutularak bu kararın alındığına vurgu yaptı.

Bulaş oranını alt limitlere çekmek ve sağlık çalışanlarının yoğunluğunu azaltmak adına kısmi sokağa çıkma yasağının önemine vurgu yapan Başbakan, temaslı olduğunu düşünen vatandaşların da en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi. Temaslı bireylerin toplumda dolaşarak bulaş riskini artırdığına vurgu yapan Başbakan, “halk arasında bir bıkkınlık oluştu, ilk başta gösterilen önem gösterilmiyor, uyulması gereken kurallara dört elle sarılmalıyız, özelde kendimizi, genelde tüm toplumu korumalıyız” ifadelerini kullandı…

Başbakan, yapılan düzenlemeyle özel sektörde çalışan vatandaşlardan bir kimsenin karantinaya girmesi halinde sosyal sigortadan ödenek alabileceğine işaret etti… Başbakan, ilçe emniyet kurulları vasıtasıyla tüm ilçelerde sıkı denetimlerin yapılacağına da vurgu yaptı ve “Hepimizin çabasıyla bulaş riskini azaltacağız. maske, mesafe ve hijyen kuralına herkesin uyması gerekir” dedi 
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendini Emlakçı olarak tanıtıp sahte ev kiraladı!29 Ocak 2021 Cuma 14:00
  • Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu !29 Ocak 2021 Cuma 13:55
  • Konuşma Bahanesi ile Çağırıp Dövüp Kaçırdılar!29 Ocak 2021 Cuma 13:49
  • Özersay'dan vatandaşlara sağduyu çağrısı29 Ocak 2021 Cuma 13:27
  • Kısa Öykü Yarışması Için Online Başvurular Devam Ediyor29 Ocak 2021 Cuma 13:11
  • Saner: Halk sağlığını ön planda tutuyoruz29 Ocak 2021 Cuma 13:05
  • Bakanlıkta 5 pozitif vaka!29 Ocak 2021 Cuma 12:46
  • Sokağa çıkma yasağı süresince camilerde ibadet yapılamayacak, Cuma namazları kılınamayacak29 Ocak 2021 Cuma 12:25
  • Genç İş Adamları Derneği’nden Hükümete Ekonomik Hazırlık Yapmama Eleştirisi29 Ocak 2021 Cuma 12:10
  • BKP, Yaşanan Kriz Ve Kayıplardan Hükümeti Sorumlu Tuttu29 Ocak 2021 Cuma 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti