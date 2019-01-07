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Saner: "Hükümet gündem saptırmak için vicdani reddi gündeme getirdi"

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UBP Milletvekili Ersan Saner, hükümetin gündem saptırmak için özellikle ‘vicdani ret’ konusunu gündeme getirdiğinin altını çizdi ve “Çocuklarımız vicdani ret konusundan dolayı birbirleriyle sosyal medya üzerinden tartıştı…
Saner: "Hükümet gündem saptırmak için vicdani reddi gündeme getirdi"

BRT’de yayınlanan ve Aziz Karaaziz’in sunduğu ‘Gündem Artı’ programına konuk olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ersan Saner, hükümetin gündem saptırmak için özellikle ‘vicdani ret’ konusunu gündeme getirdiğinin altını çizdi.

“ÇOCUKLARIMIZ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİRBİRLERİYLE TARTIŞIYOR”

Vicdani ret dolayısıyla toplumun kamplaştığını işaret eden Saner, “Çocuklarımız vicdani ret konusundan dolayı birbirleriyle sosyal medya üzerinden tartışıyor” diye konuştu.

Vicdani reddin tartışılacağı zamanların da gelebileceğini söyleyen Ersan Saner, “Anayasada KKTC sınırlarının korunmasının her KKTC vatandaşının görevidir diye yazıyor” ifadelerini kullandı.

“BARIŞ OLMADAN VİCDANİ REDDİN KONUŞULMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

İngiliz ve Alman ordusunun gönüllü askerlik için çok ciddi reklam yaptığını anlatan Ersan Saner, “KKTC’de vicdani redden önce duruma bakmak gerekiyor. Paralı orduya geçtikten sonra bu konu gündeme gelebilir. Barış olmadan vicdani reddin konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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