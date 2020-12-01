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Saner: Hükümete İvedi İhtiyaç Var

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “ ülkenin hükümetsiz ve bütçesiz kaldığını dolayısıyla ivedi bir şekilde bir hükümete ihtiyaç bulunduğunu” söyledi.
Saner: Hükümete İvedi İhtiyaç Var

 

Ersan Saner katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Saner, bir soru üzerine “ hükümeti kurma görevinin halen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’da olduğunu, onun çalışmalarını sürdürdüğünü ve kendilerinin bu çalışmaların sonucunu beklediklerini” belirtti.
 

UBP Genel Başkan Vekili Saner, “ dörtlü koalisyon hükümetinin kurulamayacağı, hükümetin Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında kurulacağı iddiaları anımsatılarak kendisinin Halkın Partisi ile bir koalisyona nasıl baktığının” sorulması üzerine de şöyle dedi: “ Görev şu anda Sayın Erhürman’da bulunuyor ve biz ivedi olarak bir hükümet kurulması gerektiğini söylüyoruz.
 

İlk turda tüm partilerle görüştük. 26 sayısına ulaşamadığımız için görevi iade ettik. Eğer, Sayın Erhürman görevi iade eder ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın takdiri ile görev yeninden bize geçerse ülkenin ihtiyacı gereği elimizi taşın altına koyarız. Önemli olan uyumlu bir hükümet kurmak ve ülkenin sorunlarına çare aramak, bulmaktır.

Benim asıl üzerine durduğum bunlardır. Diğer konular tartışılabilir. Bizim ilk turda elde ettiğimiz tecrübelerimiz mevcuttur. Eğer tekrar görev alırsak bu tecrübelerin de ışığında temaslarımızı yapar bir hükümet kurmaya çalışırız. Olmazsa, Ulusal Birlik Partisi olarak bir erken seçime gitmekte de tereddüt etmeyiz.”

“SORUMLULUK SAHİBİ BİR PARTİYİZ”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, bir başka soru üzerine de “ tüm partiler ve süreçle ilgili çok dikkatli bir lisan ve üslup kullanmaya çalıştığını belirtti ve “ sorumluluk sahibi olan bunun bilincini taşıyan bir partiyiz, UBP’nin üstünde ayrı bir yük olduğuna inanıyorum… Sorumluluklarımız gereği hükümeti kurma görevi tekrar bize tevdi edilirse, el uzattığımız zaman karşıdan onu sıkacak başka bir el bulmamız gerekir. Onun için de hep böyle tutarlı, dikkatli ve duyarlı davranmaya devam edeceğiz” dedi. 

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