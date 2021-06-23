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Saner ile Oktay birlikte açıklama yaptı

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Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaptı.
Saner ile Oktay birlikte açıklama yaptı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edildiğinde her iki tarafın da kazançlı çıkıldığını belirterek, Anavatan Türkiye’ye verdiği destek için teşekkür etti.

Aşıya ulaşımın zor olduğu bu dönemde adaya 500 bin doz aşı gönderilmesi talimatı veren Oktay ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Saner, ekonominin önünün açılması anlamında aşının büyük önem arz ettiğini belirtti. Saner, hedeflerinin eylül ayında, 2021-2022’de eğitimin yüz yüze başlaması olduğunu kaydetti.

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Ekonominin önünün açılması anlamında aşının büyük önem arz ettiğini dile getiren Saner, hedeflerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılının eylül ayında yüz yüze başlaması olduğunu belirtti.

Türkiye’nin iki eşit egemen eşit devlet statüsünde verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saner, “Kıbrıs’ta barış vardır 1974 te barış sağlanmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, KKTC’ye destek vermeye devam edeceklerini belirterek, kendi ayakları üzerinde duran, haklarını koruyabilen, güçlü, bağımsız üreten bir KKTC için çalışmaya ve desteğe devam edeceklerini söyledi.

Oktay, Başbakan Saner ile KKTC’de yürüttükleri tüm projeler ve gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, yakın diyalog ve işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Yol yapım projeleri, altyapı yatırımları, sulama projeleri, hastane yapımı gibi birçok alanda projelerin devam ettiğini dile getiren Oktay, pandeminin ardından turizm ve eğitime hazır bir KKTC’ye ulaşma hedefleri bulunduğunu belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyleyen Oktay, kendi ayakları üzerinde duran, haklarını koruyabilen, güçlü, bağımsız üreten bir KKTC için çalışılacağını kaydetti. Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının da bu doğrultuda olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede de bulunan Oktay, sorunun, iki eşit, egemen devlet temelinde çözümünden yana olduklarını söyledi.

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