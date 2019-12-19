Saner: İmar planı üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyaç var

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını ve tablonun önlerinde net bir şekilde olduğunu ifade etti.

Saner, “UBP cumhurbaşkanlığı seçimi için 15 Ekim’de partimizin 44’üncü kuruluş yıldönümünde ciddi bir çalışma temposu içinde olduğumuzu ifade etmiştir. UBP’nin tek yetkili organı Parti Meclisi’nin toplanıp gerekli kararları üreteceğini söylemiştim. Tabi ki siz de takdir edersiniz bu çalışmaları birtakım bilimsel esaslara dayandırmadan yaparsanız bu cumhurbaşkanlığı süreci içerisinde yanlış birtakım adımlar atarsanız bedelinin ağır olacağını da bildiğimiz için o çalışmaların da tamamlanması için Kasım ayının ortasına kadar bekleyebileceğimizi ifade etmiştim. Nitekim bütün bu çalışmalarımız tamamlandı. Şuanda net bir şekilde tablo önümüzde”dedi….

Saner, 2020 bütçesi tartışırlırken UBP’nin farklı bir noktadada görünme arzusu içerisinde olmadığına da diklkti çekti.

Ersan Saner, “Bütçe görüşmeleri içerisinde ülke bütçesini tartışırken biz farklı bir noktadayız diye de görünme arzusu içerisinde değiliz ama elimizdeki tüm bilimsel doneleri artık parti meclisinin önüne getirip, buradan çıkacak olan karara saygılı bir şekilde UBP tarihi sorumluluğu yerine getirecektir” diye konuştu.

Bir soru üzerine CTP’nin adayına demokratik mücadelede başarılar dileyen Saner, UBP olarak bu yarışa girerken canla başla ne kadar oy oranlarını artırabileceklerinin peşinde olacaklarını vurguladı.

Ersan Saner “CTP’nin adayına başarılar dilemek istiyorum. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Her renk bizim için önemlidir ve değerlidir. Biz kendi yolumuza bakacağız. UBP olarak KKTC’yi seven, KKTC sevdalısı bir kardeşimizin cumhurbaşkanı olması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız. Tüm örgütlerimiz ile birlikte 7’den 77’ye tüm UBP’lilerle birlikte. Dolayısıyla herkes tabi ki bir vizyon ortaya koyacaktır. Bu vizyona uygun görüşte olan arkadaşlarımız demokrasi gereği A partisini, uygun olan arkadaşlarımız Güneş’i, uygun olmayan arkadaşlarımız başka bir adayı destekleyecektir. Herkes kendi görüşüne uygun bir adayı destekleyecektir. Benim şuanda CTP’nin açıkladığı vizyonla ilgili bir yorum yapmamı lütfen beklemeyiniz. Zaten onlar o vizyonları olduğu için CTP’dir. Bizim vizyonumuz farklı olduğu için UBP’liyiz. Ben kendilerine bu demokratik mücadelede başarılar dilemek istiyorum. Ama fazla da uğraşmasınlar bu işin sonucu belli UBP’dir. Anketler bunu gösterse de biz rehavet içinde değiliz.Aksine bu yarışa girerken canla başla ne kadar oy oranımızı artırırız onun peşinde olacağız müjdesini buradan vermek isterim. Seçim birinci turda bitirse bizim işimize daha iyi uyar diye söyleyebilirim”…..

Ersan Saner, İmar planı konusunda da temel prensiplere saygılı davrandıktan sonra herkesin birbiri ile uzlaşmaması için bir sorun olmayacağını söyledi.

Saner, “İmar planını UBP kendi tek başına yapsa mutlaka diğer partilerle görüş farklılığı olacaktır. Ben çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim kendim imar olduğum için. Sizinle ben ve yahut bir başka arkadaşınız sizin oturma odanızı dizayn edecek olsak bie televizyon, koltuk ve sehpaları çok farklı dizayn ederiz. Dolayısıyla burada temel felsefede bir imar planı yapılırken ortaya konması gereken temel prensipler konduktan sonra bu temel prensiplere saygılı davrandıktan sonra herkesin birbiri ile uzlaşmaması için bir sorun olmaz diye düşünüyorum”dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, İmar planı üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yarın imar planı üzerine ilgili tüm kesimlerin biraraya gelip, tartışacağını da söyleyen Saner, söz konusu toplantıya UBP’nin de katılacağını kaydetti.

“Ben zaten dikkat ederseniz; hiçbir zaman uzlaşıya varılmaz diye bir açıklamam hiç olmamıştır. Bütün konuşmalarımda bizim biraz daha zamana ihtiyaç olduğu, bu plan üzerinde biraz daha çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade ediyorum. Dolayısıyla burada genel olarak baktığınızda bu planı tamamen çöpe atalım veya bu planı olduğu gibi kabul edelim yaklaşımında olmadığımızı söylüyorum. Zamana kayarsak seçimler araya girse dahi çalışmaya engel değildir. Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu’nda bu konuyu görüştüklerini biliyorum. Tekrar bütün heyetlerin yarın biraraya gelip bunu tartışacağımızı da bana ilettiler. Yarın biz kendimiz UBP’nin komitesi ve tabi bu konu ile ilgilenen vekillerimiz, herkes buraya davetli. Plan grubu ve özellikle belediye başkanlarımız ile biraraya gelip bu konu ile ilgili görüşeceğiz. Dolayısıyla ben bu konuda illaki şu yada bundan çok plan üzerinde biraz daha tartışılması gerektiğini ifade etmek istiyorum”şeklinde konuştu….

UBP Genel Sekreteri Ersaan Saner, herkesin esas derdinin planın geçmesi olduğunu ancak İmar planını hata yaparak değil hataları minimize ederek geçirmek gerektiğini vurguladı.

Saner, “Burada herkesin esas derdi bir planın geçmesidir. Ama bu plan geçerken hata yaparak değil hataları minimize ederek geçirmektir. Çünkü konuşmamın başında bunu da söyledim. Biz UBP olarak da bir plan yapsaydık eminim ki bugüne kadar birçok arkadaşımız bizi çok feci şekilde eleştirecekti. Bu bağlamda Meclis’e baktığımızda ben 2006’da Gazimağusa Belediye Başkanı adayı olduğumda o dönemin belediye başkanını Gazimağusa’ya imar planı yapmadığı için eleştirmiştim. Şuanda sürece baktığımda Gazimağusa’da imar planı yok belki ama imar planı olan Girne ve Lefkoşa’ya baktığımda Gazimağusa’daki problemlerin şuana kadar 1945’den kalma Fasıl 96 diye tanımladığımız İmar yasası ile yönetilmesine rağmen Lefkoşa ve Girne’ye göre göreceli olarak sorunları çok daha azdır. Ama bu konuşmamı Meclis kürsüsünden de yaptım. Ve döndüm daha sonra dedim ki; yani demek ki bu konuda da hatalıymışız. Burada İmar Planını yaptık bugün Lefkoşa’da trafik konusunda ciddi bir kaos var. Demek ki! birtakım şeyleri eksik bıraktık. Dolayısıyla temel planlama prensipleri doğrultusunda İmar planının değerlendirilmesi bu açıdan da bakıldığında 2040’ı planlayacaksak eğer tüm bunların ihtiva etmesi gerektiğine inanıyorum.Biz, Kasım 2018’de başlayan bu yolculuğa Haziran 2019’da müdahil olduk. İmar Planı üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor” dedi…

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