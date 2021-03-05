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Saner: “Kıb-Tek'te yolsuzluğu Başbakanlık Denetleme Kurulu araştıracak”

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Saner, konuyla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu’na talimat verdiğini söyledi.
Saner: “Kıb-Tek'te yolsuzluğu Başbakanlık Denetleme Kurulu araştıracak”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki vurgun iddialarıyla ilgili de konuşan Başbakan Saner, konuyla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu’na talimat verdiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner bu sabah Kanal T'de katıldığı Serhat İncirli'nin programında Kıb-TEK'deki yolsuzluk iddiaları ile ilgili cevap verdi.

Saner, “İnceleme çalışmaları başlıyor. Bu konuda da ortaya ne çıkarsa, halkımızla şeffaf şekilde paylaşacağım” dedi

 

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