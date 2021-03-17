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Saner: Sporun başlaması için gereken yapılacak

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Saner, sporun ülkede en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.
Saner: Sporun başlaması için gereken yapılacak

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan Hamza Ersan Saner’i ziyaret etti. Başbakanlık’ta gerçekleşen ziyarette Sertoğlu ve Saner özelde futbol genelde de sporla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Saner, sporun ülkede en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

 

Sertoğlu: “Futbolu herkesin özlediğini biliyoruz”

 

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kabulünden dolayı Saner’e teşekkür ederken, aşı çalışmalarının olabilecek en hızlı şekilde sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Sertoğlu bu çalışmalar sonrasında en kısa sürede futbolu başlatmayı düşündüklerini ifade ederek, “Futbolu herkesin çok özlediğini biliyoruz, aynı özlemi biz de çekiyoruz. Ancak kısa bir süre de olsa biraz daha beklememiz gerekecek.” diye konuştu.

 

Saner: “Sporun en kısa sürede başlaması için çalışıyoruz”

 

Başbakan Hamza Ersan Saner ise sözlerine Sertoğlu’na ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Saner, sporun ülkede en kısa sürede yeniden başlaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Futbol ülkenin tüm kesimleri tarafından takip edilen bir spor dalıdır. Hem ülkenin yeniden normalleşmesi hem de sosyal anlamda da futbolun başlamasının önemi büyüktür.” dedi. Başbakan Hamza Ersan Saner ayrıca ekonomi ve sağlık alanında yapılan çalışmaların hemen ardından, olabilecek en kısa sürede futbolun başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını da ifade etti.

 

Başkan Sertoğlu’na Saner’i ziyaretinde KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk da eşlik etti.

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