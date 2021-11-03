Saner ve Taçoy Katılmadı

Faiz Sucuoğlu’nun başkan seçildiği 22’inci Olağan Kurultay sonrasında Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu ilk kez Sarayönü’ndeki binada toplandı.

Ses Kıbrıs Haber Sitesinin haberine göre, toplantıya Ersan Saner ve Hasan Taçoy’un katılmaması dikkatlerden kaçmazken, bu ikilinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da ilk Meclis Grubu toplantısında yer almadı

Başkan Sucuoğlu, bu toplantıdan sonra yeni seçilen Parti Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek