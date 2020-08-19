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Saner:Hükümetin şu anda sağlık ve ekonomide sıkıntısı yok

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UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT’de yayınlanan Haber Masası programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saner:Hükümetin şu anda sağlık ve ekonomide sıkıntısı yok

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT’de yayınlanan Haber Masası programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Yeni Tip Koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada olduğunun altını çizdi.

Saner, Hükümetin Kovid-19’un tüm sıkıntılarına rağmen ekonomik anlamda iyi olduğunu söyledi. Saner, “Hükümetin şu an ekonomik olarak hiçbir sıkıntısı yok” dedi.

UBP Genel Sekreteri Saner istihdamlar konusuna değinirken, bu süreçte istihdam edilenlerin yüzde 85’inin 6 aylık bir süre için sağlık sektörüne alınanlar ile eski CAS çalışanları olduğunu açıkladı.
Hükümetin ülkeye bir acil durum hastanesi kazandırmak için çalışmalarını tamamladığını belirten Saner, bu hastanenin yapılacak 500 yataklı hastaneden ayrı olacağını kaydetti.

Ersan Saner, Kıbrıs Türk halkının artık Kıbrıs konusunu gündeminde tutmadığına da işaret etti.
Kıbrıs Türkünün Rumlarla eşit statüde yaşam sürmek istediğini, bunun aksinin de asla kabul görmeyeceğini söyleyen Saner, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğüne işret etti.
Kıbrıs Türk tarafının Rumlara birçok kez barışçıl çağrıda bulunduğunu, Doğu Akdeniz’den çıkarılacak Hidrokarbonun adil bir şekilde paylaşılması teklifinin de buna bir örnek olduğunu dile getiren Saner, ancak bildik Rum kesiminin her zamanki gibi bu teklifi de reddettiğini anımsattı.
Saner, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendirerek Mavi Vatan’ın önemini vurguladı…

Açıklamalarında Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine de değinen Saner, parti olarak geçtiğimiz günlerde düzenledikleri Strateji buluşmasında 4 ana başlıkta yürünecek yolun temellerini attıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan anketlere de değinirken Saner bugüne kadar yapılan 8 anketin 7’nde Tatar ve Akıncı’nın ikinci turda yarışacağının anlaşıldığını söyledi.
Ülkede bazı kişilerin hakarete varan açıklamalar yaparak bilinçli algı yaratmaya çalıştığını belirten Saner, “Şu an için susuyorsak asaletimizdendir” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisinin en büyük hedeflerinden birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak olduğunu vurgulayan Saner, bu hedeften de asla dönmeyeceklerini ifade etti.

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