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Şansal’dan eşcinselleri hedef alan Beyaz Kanal ile ilgili bomba iddia

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV’de eşcinselleri hedef alan ifadeler yer aldı.
Şansal’dan eşcinselleri hedef alan Beyaz Kanal ile ilgili bomba iddia

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV’de eşcinselleri hedef alan ifadeler yer aldı.

Programda, tarihte zaman yolculuğu yapan bazı insanların var olduğundan; hepsinin eşcinsel olup örgüte dayanıp atalarının da Leonardo Da Vinci olduğundan bahsedildi.

İşte o program:

Beyaz TV’de yer alan bu iddialara yanıt ünlü modacı Barbaros Şansal’dan geldi.

Barbaros Şansal “Beyaz TV’de de Eşcinsel sunucu arkadaşımız var bizim!” mesajını paylaştı.

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