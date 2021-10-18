Şanslı numara ‘18609’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye ‘18609’ numaralı bilete isabet etti. Talihli bilet, Lefkoşa bayilerinden Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 milyon TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 35 TL olarak, 19 Ekim 2021 itibarıyla satışa sunulacak.