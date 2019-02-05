Sarı lacivertli formalar yüzleri güldürdü

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, “Bin Çocuk Bin Forma” sloganıyla başlattığı kampanyakapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ndetedavi gören çocukların yüzünü güldürdü.

Derneğin Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu’nun geçtiğimiz yıl vefat eden oğlu Canİbrahimoğlu’na ithafen başlatılan kampanyayla, bin çocuğa Fenerbahçe forması hediyeedilmesi hedefleniyor.KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, onkoloji servisinde tedavi gören 13çocuğumuza forma hediye etti. Yüzlerin güldüğü, ailelere ve çocuklara manevi destek verilenziyarette, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Dr. CenkSoydan ile Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Dr. Dilek Birgen de hazır bulundu.

Ziyarette gerçekleştirilen konuşmalarda Onkoloji Servisi’ndeki hizmetlerden söz edildi,hastane yetkilileri de Fenerbahçeliler Derneği yönetimine duyarlı davranışlarından dolayıteşekkür edildi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu adına konuşan Genel Sekreter Burçin Aliustada, amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek, onlara umut olmak olduğunu ifade ederek“Bin çocuğumuza ulaşana kadar Fenerbahçe formalarıyla çocuklarımızı mutlu etmeye devamedeceğiz. Bizler her zaman çocuklarımızın yüzündeki gülümse eksilmesin istiyoruz. Onlaraumut olmak, zorluklara birlikte göğüs germek için yanlarında olduğumuzu hatırlatmakistedik” dedi.