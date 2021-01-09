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Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

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İstanbul’da araç satın alan bir şahıs hayatının şokunu yaşadı. Benzinciye giden adam, Renault Clio marka aracın ön kısmının 2012 model bir araca, arka kısmının ise 2010 model bir araca ait olduğu öğrendi.
Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

İstanbul’da yaşayan Buğra Yıldız kısa bir süre öne araç almaya karar verdi. Bir internet sitesi üzerinden bulduğu aracı görmeye giden Yıldız aracı beğendi ve aracı almadan önce kurumsal bir ekspertiz firmasına götürerek kontrol ettirdi. Burada yapılan kontrollerde araçta 1 parça değişen ve 7 parça boya olduğu söylendi. Yıldız, ekspertize güvenerek aracı satın aldı.

Başka bir araçla kesilerek birleştirilmiş

Aracı aldıktan kısa bir süre sonra yakıt almaya giden talihsiz adam burada aracının benzinli olmasına rağmen pompacının dizel pompayı taktığını gördü. Pompacıyı aracın benzinliği olduğu konusunda uyaran Yıldız, "aracın yakıt deposu dizel" yanıtını aldı. Hayatının şokunu yaşayan Yıldız, hemen aracı İzmit’te bulunan ünlü bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemelerde aracın sadece iki kapısını orijinal olduğu ve başka bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi

 

Yaşadığı soku bir türlü üzerinden atamayan Buğra Yıldız ise “Ben aracıma yakıt almaya gittiğim de pompacı bana dizel pompasının bu araca girdiğini söyledi. Ben bundan şüphelendim ve aracı bir özel servise götürdüm. Özel serviste ki usta bana aracınla ilgileniyorum satmak ister misin dedi. 'Aracı inceleyebilirsin' ağabey dedim. O da aracı incelemeye başladı. Bu sefer bana 'aracın eklemesi var ekleme kaynak izleri var' dedi. Bu sefer ben aracı alırken eksper yaptırdığım firmanın genel merkezine gittim. Çünkü bana aracı alırken 1 parça değişen 7 parça boya var demişlerdi. Sonrasında genel merkez aracın ekli olduğunu kabul etti ama bu sefer de bizi ekspertiz yaptırdığımız bayiye göndererek 'biz onlara isim hakkı verdik sorumluluk onlara ait. Bayi de sizin aracınıza bakan eleman bizim değil genel merkezin elemanı o ilgilenecek' dedi. Satıcı kabul etmiyor aracını geri almıyor. Eksper hatasını kabul ediyor ama bana diyor ki 'benden alabileceğin tek şey bana verdiğin eksper ücreti onu da mahkemeyi kazanırsan alabilirsin.'"

Hukuk mücadelesi başlattığını söyleyen Yıldız, "Ben de aracı aldım ekspertiz uzmanı Sami Tarcan'a götürdüm. Aracın önü 2012 model ama arka kısmı 2010 model başka bir araca ait. Ben aracı 2012 model diye almıştım. Araçta orijinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orijinal sadece camına kadar değiştirmişler aracı biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık işi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız” diye konuştu.

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