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Savaşan: Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır!

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Savaşan, bir halkın kadınlarının aldığı eğitim kadar ileri; sosyal, kültürel, ekonomik yaşamdaki rolü kadar bağımsız; gördüğü değer kadar çağdaş olduğuna vurgu yaptı.
Savaşan: Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, bir halkın kadınlarının aldığı eğitim kadar ileri; sosyal, kültürel, ekonomik yaşamdaki rolü kadar bağımsız; gördüğü değer kadar çağdaş olduğuna vurgu yaptı.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadın haklarının savunulması ve toplumdaki konumlarının iyileştirilmesi, eşit hak ve özgürlüklere sahip olunması adına bütün insanların üzerine düşen görevleri unutmaması ve toplumsal bilincin diri tutulması için önemli bir gün olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “ait olduğumuz medeniyetin kadına değer ve statü vermede öncü olmasına rağmen, ne var ki bu gün kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sorunlar yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

Kadına yönelik şiddetin karşısında durmalıyız…

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin tüm dünya kadınlarının en temel sorunlarından biri olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, "bu sorunla mücadelede bireysel ve toplumsal olarak her birimize önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında cinsiyet ayrımcılığının, kadına yönelik şiddetin karşısında durmak ve kadınlarımızın toplumsal, ekonomik, siyasi hayatın içinde temel aktörlerden biri olarak hak ettiği konuma gelmesi için mücadele etmek gelmektedir" dedi.

 

Kadın ve erkek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmalı…

“Kadın ve erkeğin gerek sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal alanda, gerekse aile ortamında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğine işaret eden Ahmet Savaşan, “kadın annedir, çocuklarının ilk öğretmeni, ilk rehberi, yol gösterenidir. Toplumun temeli olan ailenin mimarı ve koruyanıdır. Bu güzel ülkenin kurulmasında ve bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmesinde her türlü zorluğun üstesinden başarıyla gelen anne, kardeş, eş, dost, öğretmen, asker, bilim insanı ancak her şeyden önce birey olma adına büyük mücadeleler veren kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum” dedi.

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