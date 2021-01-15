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Savaşan: Dr. Küçük'ün mücadelesi yetişen nesillere aktarılmalı

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Savaşan, hayatını Kıbrıs Türkleri’ni korumaya adayan Dr. Küçük’ün Türkiye olmadan Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığını sürdüremeyeceğini ortaya koyan ve KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider olduğunu vurguladı. 
Savaşan: Dr. Küçük'ün mücadelesi yetişen nesillere aktarılmalı

Dr. Fazıl Küçük’ün 37. Ölüm yıldönümünde mesaj yayınlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, hayatını Kıbrıs Türkleri’ni korumaya adayan Dr. Küçük’ün Türkiye olmadan Kıbrıs Türk Halkı’nın varlığını sürdüremeyeceğini ortaya koyan ve KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider olduğunu vurguladı. 

 

Dr. Küçük’ün, Ada’daki İngiliz yönetimine, Rumlar tarafından gündeme getirilen ENOSİS istemine ve EOKA saldırılarına büyük bir cesaretle karşı çıkışı ile “Kıbrıslı Türk Lider” olarak tarihe damga vurduğunu belirten Ahmet Savaşan, Dr. Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunun altını çizdi.

 

Küçük, eşine zor rastlanan bir kahramandır…

Dr. Küçük’ün “Kıbrıs davasının sahiplenilmesi” için Türkiye yetkilileri ve kamuoyu nezdinde her türlü mücadeleyi sürdürdüğünü ancak Türkiye ile ters düşmemek için de gereken bütün fedakarlığı yaptığını da hatırlatan Savaşan, Dr. Küçük’ün hayatının bugüne ışık tutacak emsalsiz derslerle dolu olduğunu belirtti.

 

Küçük parolayı verdi…

Dr. Küçük’ün, mücadelesi ve toplumsal menfaatleri ön planda tutan siyasi kimliğinin sadece bu gün değil, yarın da Kıbrıs Türk Halkı’nın ilerlemesinin parolası olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, Dr. Fazıl Küçük'ün halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer edinen ve tarihinin en kritik döneminde Kıbrıs Türk Halkı'nın liderliğini cesaretle üstlenen eşine zor rastlanan bir kahraman olduğunu vurguladı.

 

Federal ortaklığı Rum tarafı engelliyor…

Kıbrıs Türk Halkı için öncü bir lider olan Dr. Fazıl Küçük'ün mücadelesinin iyi anlaşılması ve yetişen nesillere de anlatılması gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, halen bu gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk Halkıyla yönetimi ve zenginliği paylaşmak noktasında adım atmadığını, Rum liderliğinin mevcut zihniyetinin Kıbrıs’ta paylaşıma dayalı federal bir ortaklığın kurulmasını engellediğine vurgu yaptı.

 

Bölgedeki istikrar, Küçük’ün emanetine sahip çıkmakla sağlanabilir…

Kıbrıs’ta adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ve istikrarın egemen olabilmesinin ancak Dr. Küçük’ün bıraktığı kutsal emanete sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Savaşan, “unutulmaz liderimiz, örnek devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ü aramızdan ayrılışının 37. yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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