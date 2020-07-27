Savaşan: “Ortaklığın lezzeti kaçtı”

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan, “hükümet içinde kriz var mı?” sorusuna farklı bir yanıt vererek “işin lezzet kaçtı” ifadesini kullandı.

“YAŞANANLAR NE SİYASAL ETİK NE DE TEMAYÜLLERE UYUYOR!”

İmar planı ile başlayan tartışmalar sonrası hükümette krizin olup olmadığı merak edilirken, Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Dr. Ahmet Savaşan’dan konuya ilişkin farklı bir yaklaşım geldi.

Kriz ifadesini kullanmayı sevmediğini ancak bölge halkının kabul etmediği ve Ulusal Birlik Partisi’nin de mevcut şekli ile onayını almayan imar planı konusunda kamuoyu önünde yaşananların hem siyasal etik,hem de temayüllere uymadığını belirten Savaşan, “imar planı ile başlayan ve emirname konusunda kamuoyu önünde yaşananlar,ortaklığın lezzetini kaçırmıştır” ifadelerini kullandı.

“UBP, HALKIN YARARINA OLACAK BİR İMAR PLANINDAN YANADIR…”

UBP’nin ülkeye sürdürülebilir imar planları kazandırılmasını istediğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, şunları kaydetti:

“Bizler, ülkeye, halk, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar tarafından geniş kabul görecek imar planlarının kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkenin emirnamelerle yönetilmesi elbette ki düşünülemez. Gündemde,4’lü hükümet zamanında çalışmaları başlatılan ve UBP-HP hükümetinde de tamamlanma aşamasına getirilen bir imar planı var. Bu imar planına pek çok kesim ve insanın yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın da ciddi emek verdiği aşikardır. Ama bir gerçek daha vardır. Bu plan, gerek bölge halkı ile paydaşlar; gerekse UBP’den geniş bir onay alamamıştır. Partimizde Genel Sekreter başkanlığında mimar ve mühendislerden oluşan bir komite konuyla ilgili çalışıyor ve paydaşlarla da temas ediyor. Bu komite önümüzdeki hafta mevcut taslakla ilgili değişiklik önerilerini ortağımıza sunacaktır.”

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NASIL HAREKET EDECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ…”

İmar planı ile ilgili uyuşmazlıkların ortadan kalkması ve halkın yararına sürdürülebilir ve geniş kabul görecek bir planın ortaya çıkabilmesi için mevcut emirnamenin bir ay süreyle uzatılması konusunda UBP Genel başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın anlaştığını anımsatan Ahmet Savaşan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı bu anlaşma yokmuşçasına,tarihsiz yani ucu açık bir emirname yayınlatmıştır. Başbakan da bu emirnameyi, anlaşılanın hilafında olduğu ayrıca hukuksal olarak sakıncalı olduğu gerekçesi ile geri çekmiştir. Bunun ardından İçişleri Bakanı kamuoyu önünde hiç de yakışık almayan bir üslup ile bu ülkenin Başbakanına hukuk dersi verircesine açıklamalar yapmıştır. Bunu UBP tabanının kabul etmesi asla mümkün değildir. Bu konuda hem UBP tabanında hem de hükümet içinde büyük bir rahatsızlık doğmuştur. Dolayısıyla bu yaşananlardan sonra UBP ülke menfaatlerini ön planda tutarak büyük bir sorumluluk bilinciyle önümüzdeki süreçlerde nasıl hareket edileceği yönünde kendi değerlendirmelerini yapmaktadır.”