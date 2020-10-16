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Seçimde yarışacak iki aday bu akşam "ayrı ayrı" BRT ekranında olacak

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yeniden sandıkların kurulacağı Pazar gün, seçimi her zaman olduğu gibi BRT ekranlarından takip edebileceksiniz.
Seçimde yarışacak iki aday bu akşam "ayrı ayrı" BRT ekranında olacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yeniden sandıkların kurulacağı Pazar günü, seçimi her zaman olduğu gibi BRT ekranlarından takip edebileceksiniz.

En hızlı, en doğru ve güvenilir sonuçlarla, Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerini özel grafiklerle anında sizlere ulaştıracağız. Saatler 17.30’u gösterdiğinde BRT ekranından seçim özel yayınımıza geçeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, seçimde yarışacak iki aday bu akşam BRT ekranında olacak. UBP adayı Ersin Tatar 20.30-21.30, bağımsız aday Mustafa Akıncı da 22.00-23.00 saatleri arasında BRT Haber Merkezi’nden Aziz Karaaziz, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayacak ve seçmenlere seslenecek. 

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