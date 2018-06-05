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Seçmenler nerede oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek

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Seçmenler, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde hangi sandıklarda oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek
Seçmenler nerede oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 numaralı duyurusuyla, sandık numarası ve yerlerinin, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” linkinden, kimlik kartı numarası girilerek öğrenilebileceğini bildirdi.


YÜRÜME ENGELLİLER İÇİN TEDBİR
İlçe Seçim Kurullarının yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler aldığı kaydedilen YSK duyurusunda, ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin, 22 Haziran’a kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na telefonla bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabileceği belirtildi.
İlçe seçim kurullarının telefon numaraları şöyle:


Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu           : 227 30 47
Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu  : 366 40 68
Girne İlçe Seçim Kurulu               : 815 72 46
Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu       : 714 62 31
İskele İlçe Seçim Kurulu               : 371 35 95
Lefke İlçe Seçim Kurulu               : 714 62 31

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