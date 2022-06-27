Sedat Peker açıklayacak mı? Cem Küçük 2015 Yılında Kıbrıs’ta Ne Yaptı? Kimleydi? #2015Kıbrıs

Sedat Peker’den Cem Küçük’e hafta sonuna kadar süre! Sedat Peker TGRT CEO’su Cem Küçük’ün patronu Rasim Kaan Aytoğu ifşa görüntüleri süresi Cem Küçük’e süre verdi!

Dün Twitter’a düşen video gündemi belirledi! Cem Küçük’ün Sedat Peker için blöf yapıyor sözleri sonrası Peker adeta ortalığı dağıttı.

Sedat Peker’e bağlı bir Twitter hesabı Cem Küçük’ün patronu Rasim Kaan Aytoğu’nun 3 erkekle cinsel ilişkiye girdiği LGBT kasetini yayınladı.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRE!

Bu video sonrası gözler Cem Küçük’e çevrilmişti. Cem Küçük cephesinden hiç bir açıklama henüz gelmezken Sedat Peker’e bağlı hesaptan Cem Küçük’e hafta sonuna kadar süre verildi.

Sedat Peker’e bağlı olan hesap “Cem Küçük sana önümüzdeki hafta sonuna kadar süre televizyona çıkıp Sedat Peker’den özür dileyeceksin yoksa 2015 yılında Kıbrıs’ta ne haltlar yediğini herkes izleyecek” diye yazdı.

EMEKLİLK İŞARETİ!

Peki Cem Küçük 2015 yılında Kıbrıs’ta kimleydi? Cem Küçük Kıbrıs’ta hangi otelde kaldı? Cem Küçük Kıbrıs’ta ne yaptı? soruları merak edildi.

Öte yandan Cem Küçük ise bugün yazdığı yazıda emeklilik işareti verdi. Cem Küçük’ün sağlık sorunları nedeniyle TGRT’den ayrılacağı iddia edildi.