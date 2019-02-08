  • BIST 102.221
  • Altın 221,448
  • Dolar 5,2362
  • Euro 5,9415
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Sedat Peker terör savcısına ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım

»
Ataşehir’de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Sedat Peker terör savcısına ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım

Geçen hafta Ataşehir'de bir açılış sırasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çağrısı bulunması üzerine hakkında 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' gerekçeleriyle soruşturma başlatılan Sedat Peker, avukatıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

'SUÇ UNSURU YOKTUR'

Şüpheli sıfatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısına ifade veren Peker'in, "Konuşmamın arkasındayım. Suç unsuru yoktur" dediği öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat süren ifade işleminin ardından Sedat Peker, adliyeden ayrıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veysel Eroğlu: "Kıbrıs'a su götürürken dilimin cezasını çektim"08 Şubat 2019 Cuma 12:10
  • Fatih Dönmez: "Kıbrıs Rum Kesimi'nin petrol arama işlerini ihale etmesi hukuka aykırı"08 Şubat 2019 Cuma 12:05
  • Türkiye Ziraat odası başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu08 Şubat 2019 Cuma 11:26
  • Dünyaca ünlü Adli Mimarlık: Elçi’yi muhtemelen üç polisten biri vurdu08 Şubat 2019 Cuma 10:55
  • Ünlü jokeye yengesine tecavüzden 20 yıl hapis08 Şubat 2019 Cuma 10:48
  • İstanbul Kartal'da 8 katlı bina çöktü: Ölü sayısı artıyor08 Şubat 2019 Cuma 10:22
  • ABD'den Türkiye vatandaşına yaptırım08 Şubat 2019 Cuma 10:03
  • Financial Times: Erdoğan seçim yaklaştıkça ekonomik ‘hileler’e başvuruyor07 Şubat 2019 Perşembe 20:27
  • Vahşet: 'Sen beni doyuramıyorsun' deyince öldürmüş07 Şubat 2019 Perşembe 20:09
  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim07 Şubat 2019 Perşembe 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti