Sedat Peker'den ŞOK eden Kutlu Adalı açıklaması (VİDEO)

Sedat Peker yeni bir video yayınladı. Yayınladığı videonun altına ise şu notu düştü...

İşte o not;

Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere şahsıma karşı taşeronluğunu mehmet ağar ve pelikancıların yaptığı polis operasyonuyla ilgili bir video yayınlamıştım ve devam videolarının geleceğini söylemiştim. Bazıları benim uzlaşma arayacağımı ve başka video yayınlamayacağımı söylemişler. Bu arkadaşlar galiba beni kendileriyle karıştırıyorlar. Söz bizde namustur.

Bu videoda delilleriyle, ispatlarıyla mehmet ağarın ve milletvekili olan oğlu tolga ağarın işlediği yasadışı suçları göreceksiniz. Bu videodaki her şey delilli ve ispatlıdır.

Şahsıma haksızlıklar yapıldı. Sessiz kaldım. Ama eşime ve çocuklarıma yapılan bu zulümden sonra aklımı tatile çıkarıp yapılması gereken her şeyi yapacağım. Çünkü bizim öğretilerimizde şu çok önemlidir: “İntikamı sevmem ama ödeşmek adettendir.”.

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER