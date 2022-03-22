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Seder Terzioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Seder Terzioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Seder Terzioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
 

Dün 84 yaşında hayata veda eden Seder Terzioğlu, bugün, Girne Nurettin Ersin Paşa Cami’de kılınan öğle namazının ardından, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman da katıldı.
 

Kıbrıslı Türklerin Milli Mücadele yılları sırasında sağlık çalışanı olarak uzun yıllar görev yapan Seder Terzioğlu, 21 Aralık 1973’te Türk Ajansı Kıbrıs’ı kuran Said Terzioğlu’nun, bu konuda en büyük destekçisi olmuştu.

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