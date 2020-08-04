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Şefik: Davaların olası 2’nci dalga öncesi başlaması ve devamı için tatil kısaltıldı

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Şefik: Davaların olası 2’nci dalga öncesi başlaması ve devamı için tatil kısaltıldı
Şefik: Davaların olası 2’nci dalga öncesi başlaması ve devamı için tatil kısaltıldı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2020-2021 Adli Yılı’nın ilk günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Şefik, tüzükte her yıl 16 Eylül’de açılan adli yılın bu yıl pandemi sonucu oluşan şartlar nedeniyle erkene çekildiğini belirtti.

Şefik, 1 Temmuz – 31 Temmuz arasında yapılan adli tatilin Kurban Bayramı tatilinin ardından sona erdiğini ifade ederek, pandemi nedeniyle Mayıs ortasından sonra açılan mahkemelerin sadece acil konuları ele aldığını, belirli günlerde nöbetçi ceza yargıçların ceza davalarına, aile yargıçlarınınsa acil aile davalarına baktıklarını anlattı.

Olası bir 2’nci dalga öncesi davaların başlaması ve devamı için adli tatilin kısaltıldığını dile getiren Yüksek Mahkeme Başkanı, pandemi koşullarının farklı çalışma yöntemlerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Şefik, mahkemelerin çalışma koşullarında değişiklikler olduğunu da vurgulayarak, son dönemlerde gevşetilen tedbirlerin yeniden sıkılaşacağını belirtti.

Şefik, bu çerçevede mahkemelere giden herkese ateş ölçümü ve kayıt yapılacağını anlatarak, kişinin mahkemelerde çalışan biri olmaması durumunda randevu teyidi yapılacağını, randevusu olmayan kişilerin kesinlikle mahkemelere alınmayacağını vurguladı.

“Hasta sayısı artıyor, bulaş olmaması için tedbirler sıkılaştırılacak” diyen Şefik, yargıçların dava dosyalarına bakarak, avukat ve tarafların gelmesi gereken davaları ayıkladıklarını da belirtti.

Bu çerçevede davalarla ilgili randevu ve saat verildiğini, avukat ve tarafların da mahkemeye bu kapsamda gittiklerini dile getiren Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, mahkemede gıyaben ve resen değişiklikler yapılabildiğini de anlattı.

Çok sanıklı ceza davalarında ise sanık kutularında kalabalık durulmaması için gerektikçe bazı davaların ertelendiğini kaydeden Şefik, kimsenin sağlığını tehlikeye atmadan işlerin yürümesi için çalıştıklarını söyledi.

Şefik, mahkeme duruşmalarının elektronik ortamda yapılması konusundaki tartışma ve çalışmaların da sürmekte olduğunu ifade ederek, bunun için yasa ve tüzükte tadilatlar gerektiğini, ayrıca internetin durumu göz önünde bulundurulduğunda bunun ne kadar sağlıklı olacağının da tartışıldığını belirtti.

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