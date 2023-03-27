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'Şehir katili' asteroit bu hafta sonu Dünya ile Ay arasından geçecek

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Bir şehri yok kadar büyük bir asteroit, bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasından zararsız bir şekilde geçecek ve uzay meraklılarına nesneyi yakından inceleme şansı verecek.
'Şehir katili' asteroit bu hafta sonu Dünya ile Ay arasından geçecek

Asteroit geçişleri oldukça yaygın.

Ancak NASA, bu kadar büyük bir asteroidin bu kadar yaklaşmasının nadir olduğunu ve bunun gibi olayların yalnızca on yılda bir meydana geldiğini söyledi.

Bilim adamları, uzay cisminin boyutunun çapının 40 ila 90 metre olduğunu tahmin ediyor.

Bir ay önce keşfedilen 2023 DZ2 olarak bilinen asteroit, Cumartesi günü ayın 515 bin km yakınından geçecek ve birkaç saat sonra, saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla Dünya'nın yanından geçecek.

Yakın karşılaşma, gökbilimcilere 68 bin km'den biraz daha uzaktaki bir uzay taşını inceleme şansı verecek.

Buradan Ay'a olan mesafenin yarısından daha az bir mesafede olacak asteroit, dürbün ve küçük teleskoplarla görülebilecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Gezegen Savunma Şefi Richard Moissl yaptığı açıklamada, "Bu 'şehir katilinin' Dünya'ya çarpma şansı yok, ancak yakın yaklaşımı gözlemler için harika bir fırsat sunuyor" dedi.

Asteroit 2026'ya kadar tekrar dönmeyecek. 

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