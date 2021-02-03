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Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu: Yayınlanan emirname,şehir planlama dairesi planlama onayını ortadan kaldırıyor

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Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu'ndan İmar Emirnamesi hakkında açıklama
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu: Yayınlanan emirname,şehir planlama dairesi planlama onayını ortadan kaldırıyor

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, İmar Emirnamesinin değişmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Arkadaşlar akşamdan beridir bizleri yeni bir heyecan sardı. Akşam gece yarısı yayınlananan İmar emri bu kadar önemli konumuz ve sorunumuz varken nerden çıktı şimdi bu deyip aradınız sordunuz teşekkürler. Küçük bir bilgilendirme vereyim. İmar emri dediğimiz şey 55/89 imar yasası altında olan bir şey. İmar planı ya da emirname vb. olan bir bölgede bir imar emri yayınlarsınız ve herşeyden tasarruf sağlarsınız. Mesela bizim ülkemizde pek dikkat eden yok ama dünyada güneş panelleri basit bir inşai faaliyettir. Bazı kurallar belirlersiniz ve tüm ada için bir imar emri yayınlarsınız. Şu şu kurallara uyarak planlama onayını aldınız, tekrardan şehir planlama dairesine gitmenize gerek yok dersiniz. Ya da örneğin Gönyeli Yenikent’te 700 m2 yi geçmeyecek, 2 katı geçmeyecek vb vb 1 konut inşaatı için Lefkoşa imar planı içinde bir imar emri yayınlarsınız. Bundan sonra Gönyeli Yenikent’te böyle bir inşaat yapacak kişi şehir planlama dairesine gidip planlama onayı almaz. Güzel bir uygulama mı evet güzel. Ama planlamadan anlamayan, tek derdi müteahhitlerin cebini doldurma amacı olanların yapacağı imar emri maalesef ki böyle olur. Öyle bir imar emri yayınladılar ki nerdeyse KKTC planlama sınırları içerisinde inşaat yapacaksanız şehir planlama diaresine gitmenize gerek yok, size planlama onayı verdik deniliyor. Şehir planlama dairesi planlama onayını ortadan kaldırıyor. Bu rant çevrelerinin yıllardır istediği bir şeydir. Ama bu daha başlangıçtır. Türkiye’de ne varsa burada da olacağı söylenmiştir. Gazetecilerimize saldırı çoktandır başlamıştır, bundan sonra yapılacak olan mesleklerimize, birliğimize, odalarımıza saldırıdır, daha sonra da eğitim kurumlarımız ve eğitimcilerimize saldırı başlayacaktır. Tekrar etmem gerekirse imar emri ile enirnameler ya da imar planları ortadan kalkmamıştır. İmar emri güzel bir uygulamadır ancak doğru yapılırsa. Tüm imar planları, emirnameler ve davalar devam etmektedir. Biraz uzun oldu ama umarım yardımcı olmuşumdur.

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