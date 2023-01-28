  • BIST 5.191,83
  • Altın 1164.692
  • Dolar 18.799
  • Euro 20.4291
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Şehir Plancıları Odası’ndan hükümete İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı eleştirisi...

» »
KTMMOB Şehir Plancıları Odası, hükümetin, “kamu yararı, şehircilik bilimi ve hukuka aykırı” yasa değişikliklerini gündeme getirdiğini iddia ederek, eleştirilerde bulundu.
Şehir Plancıları Odası’ndan hükümete İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı eleştirisi...

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası’ndan yapılan açıklamada, KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisinin ardından şimdi de Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından “55/1989 İmar Değişiklik Yasa Tasarısı”nın Bakanlar Kurulu’na sunulduğu belirtilerek, şunlar savunuldu:

“Bahse konu 55/1989 İmar Yasası Değişiklik Tasarısı ile hem Şehir Planlama Dairesi, hem şehir plancıları hem de bölge halkı, sivil toplum ve meslek odaları kent planlamasından devre dışı bırakılmak isteniyor. Amaç, son 7 yıldır attığı her yanlış adımı, her gayri yasal kararı mahkemeye taşınarak durdurulmuş idarenin, rant çevrelerinin çıkarlarını engelleyen her türlü hukuksal engeli ortadan kaldırmaktır.”

Tasarıda yer alan maddelerin de sıralandığı açıklamada, odanın “başlıca kırmızı çizgileri” şöyle belirtildi:

“Kent planlarının Şehir Planlama Dairesi ve/veya belediye kadrosundaki  KTMMOB’ye kayıtlı şehir plancılarının gözetim ve denetiminde oluşturulacak mimar, mühendis ve planların gerektireceği sosyolog, ekonomist ve diğer ilgili meslek disiplinleri ile birlikte kurulacak teknik planlama ekiplerince hazırlanması.

Plan yapım ve onay süreçlerinin 2015 Yılında Bakanlar Kurulu onayı ile yürürlüğe giren Ülkesel Fizik Planda önerildiği şekli ile şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, kapsayıcı ve bilimsel temellere bağlı kalınması ilkelerinden yola çıkılarak geliştirilmesi,

Çağın gereksinimlerine uygun olarak İklim değişikliği, enerji verimliliği vb. konulara yasada yer verilmesi.”

Oda, İmar Yasası’nda yapılmaya çalışılan  değişikliğin, “katılımcılığa, coğulculuğa, yetki paylaşımına,  şehir ve ülke planlaması bilimine, hukuka ve demokrasiye aykırı bir girişim” olduğunu savunarak, “Bu bağlamda Şehir Plancıları olarak bahse konu değişiklik tasarısını reddeder, mevcut yasanın sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde daha nitelikli planların hazırlanmasına olanak sağlayacak şekilde güncellenmesi için her türlü mücadele, çaba ve desteği vereceğimizi kamuoyuna beyan ederiz” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, 1 Ağır Yaralı!28 Ocak 2023 Cumartesi 12:36
  • Kaldığı Pansiyonda Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti28 Ocak 2023 Cumartesi 12:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan Özkuş için taziye mesajı28 Ocak 2023 Cumartesi 12:09
  • Pul ve harçlara zam yapıldı!28 Ocak 2023 Cumartesi 11:58
  • İŞAD'dan Feyzioğlu’na ziyaret28 Ocak 2023 Cumartesi 11:34
  • DAÜ eğitim bilimleri Bölümü’nden KKTC’de infial yaratan cinayetle ilgili açıklama28 Ocak 2023 Cumartesi 11:29
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere borçlarını ödeme uyarısı28 Ocak 2023 Cumartesi 11:15
  • Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaya devam edeceğiz28 Ocak 2023 Cumartesi 10:58
  • Gazimağusa- Karpaz Anayolunda Trafik Kazası! 2 Yaralı28 Ocak 2023 Cumartesi 10:50
  • Mehmet Raif Koçak yaşamını yitirdi28 Ocak 2023 Cumartesi 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti