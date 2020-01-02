Şehir Planlama Dairesi bir genelge yayınladı ve İmar planının yürürlükte olduğunu belirtti

Şehir Planlama Dairesi bir genelge yayınlayarak tartışmalara son noktayı koydu. Yayınlanan yazıya göre Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı Resmi Gazete’de yayınlanıncaya kadar Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele Geçiş Süreci Emirnamesi’nin yürürlükte olacağı ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanması beklenirken bu sürenin uzaması durumunda ortaya çıkacak durum yayınlanan yazı ile giderilmiş oldu.
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