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Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent Şehitlerini Rahmetle Andı

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Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent Şehitlerini Rahmetle Andı
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent Şehitlerini Rahmetle Andı

Şehit Aileleri  ve Malul  Gaziler  Derneği, 1974’te, Barış Harekatı’nın İkinci Safhası’nın başlamasının ardından Rumlar tarafından  Muratağa, Atlılar, Sandallar ve Taşkent’te katledilen şehitleri rahmetle  andı.

Dernek Başkanı Gürsel Benan bir mesaj yayımlayarak,  önce  vurulan şehitlerin daha sonra da yakıldığını,  bu katliamın  dünya  insanlık   tarihine  ‘’yüz  karası‘’   olarak  geçtiğini kaydetti.
Benan mesajında şu ifadelere yer verdi:
 

“Bu  yaşananlardan  dersler  çıkararak  geleceği  sağlam  temeller  üzerinde  kurmalıyız.  Şehitlerimizin  kemiklerini sızlatmamalıyız. Bizden  sonraki   nesillere  güvenli  bir  gelecek  bırakmak  için  çalışmalıyız. Egemenliğimizin,  özgürlüğümüzün  ifadesi  olan  devletimiz  bizlere  şehitlerimizin  emanetidir. Bu  emaneti  yarınlara   taşımak  boynumuzun  borcudur. Türklere karşı yapılan  bu acımasız katliamları unutmak mümkün değildir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”

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