  • BIST 113.684
  • Altın 297,391
  • Dolar 5,9635
  • Euro 6,6574
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Şehit Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu

» »
Larnakalı Şehit Komutan Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu. Belgeselin ilk gösteriminin 10 Ocak Cuma akşamı İskele’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacağı açıklandı.
Şehit Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre, İskele Belediye Tiyatrosu’nun projesi olarak hazırlanan belgeselin yapımında İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a oyuncular Burkay Uzun ve Ebru Kırmızı eşlik etti.

Belgeselde, Larnakalılar için önemli bir yere sahip olan Şehit Komutan Mustafa Orhan’ın hayatını, ailesi ve arkadaşları anlattı.

Şehit Mustafa Orhan, 18 yaşındayken girdiği Kara Harp Okulu’nu teğmen olarak tamamladı, ilk olarak mücahit subay olarak görev yaptı, daha sonraları Küçük Kaymaklı, Boğaz, Dar Boğaz Ada Tepe ve St Hilarion’da 11 yıl vatana hizmet etti.  

Larnaka Sancağı Merkez Piyade Taburuna I. Bölük Komutanı olarak atanan, 33 yaşında Rumlar tarafından şehit edilen Mustafa Orhan, geride gözü yaşlı bir eş ve babalarına doyamayan evlatlar bıraktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Ölüm kavşağı’nda eylem03 Ocak 2020 Cuma 17:24
  • AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ve heyeti TDP’yi ziyaret etti03 Ocak 2020 Cuma 17:07
  • Yağmurlu hava çarşambaya kadar devam edecek03 Ocak 2020 Cuma 16:34
  • Anayasa Referandumuna doğru.. Bazı kamu görevlilerinin emeklilik yaşı yükseltiliyor!03 Ocak 2020 Cuma 16:12
  • “East-Med,Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik provokatif bir çaba"03 Ocak 2020 Cuma 15:33
  • Hür-İş, Yapılan zamları eleştirdi ve bu yaklaşımların sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti03 Ocak 2020 Cuma 15:12
  • UBP Vekili Hasipoğlu: "Birleşik Kurul'da onaylanan İmar Planı kararı yok hükmündedir"03 Ocak 2020 Cuma 14:33
  • HAKSEN: “Hükümetin yeni yıl hediyesi olarak halka reva gördüğü ‘yeni zamları’ protesto ediyoruz”03 Ocak 2020 Cuma 14:10
  • İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu geleneksel okul ziyaretleri yapıyor03 Ocak 2020 Cuma 13:22
  • Basın-Sen 48. yıldönümünü kutluyor03 Ocak 2020 Cuma 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti