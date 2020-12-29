  • BIST 1.460
  • Altın 446,973
  • Dolar 7,3871
  • Euro 9,0502
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Şehitlikteki mezarlara zarar verdi...Tutuklandı

» »
Şehitlikteki mezarlara zarar verdi...Tutuklandı
Şehitlikteki mezarlara zarar verdi...Tutuklandı

28.12.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde yüzde 84 alkol tesiri altında Gazimağusa surlar içerisinde bulunan Canbolat Şehitliğine giderek şehitlikteki 5 mezarın üzerindeki mermerden yapılmış vazo ve tütsülükleri eliyle yerinden söküp yere fırlatmak suretiyle kırdıktan sonra mezar içerisindeki çiçekleri kökünden söküp atan V.D, şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 29.12.20 tarihinde kasti hasar, mezarlıklara tecavüz ve sarhoşluk suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak PM Mehmet Emin Doğan’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Doğan yemin altında verdiği şahadette, 28.12.20 tarihinde Gazimağusa sur içinde Canbolat şehitliğine yüzde 84 alkol tesiri altında giden zanlının 5 adet mezar üzerinde bulunan mermerden yapılmış içerisine çiçek konan saksı ile yine mermerden yapılmış üzerindeki deliklere tüts konan tütsülükleri söküp yere fırlatmak suretiyle kırılıp hasara uğramalarına neden olduğunu söyledi.

Çevre sakinlerinin olayı görüp polise ihbar etmesiyle aynı gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, zanlıya işlemiş olduğu suçlardan yazılı dava tebliğ ettiğini, zanlının davasına cevaben “Şehitlerimiz saygılıyım, mekanları cennet olsun, özür dilerim” dediğini söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Avukatı bulunmayan zanlıya yargıcın söz hakkı vermesi üzerine zanlı verdiği cevapta, “alkollüydüm, hatırlamıyorum, onlar olmazsa biz olmazdık, özür dilerim “dedi.

Zanlının işsiz ve sosyal yardım maaşı ile geçindiği yönündeki beyanından sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslim etmek maksadıyla serbest kalması yönünde emir verdi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB: “Hükümet Pandemi Hastanesi Sürecini Doğru Yönetmedi''29 Aralık 2020 Salı 18:43
  • Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği Maraş’taki Malların Kaynak Olarak Kullanılabileceğini Belirtti29 Aralık 2020 Salı 18:19
  • Amcaoğlu: Okullar kapatılıyor diye söylemde bulunmak kaostan başka işe yaramaz29 Aralık 2020 Salı 17:42
  • PGM'den Başmüfettiş davası hakkında açıklama29 Aralık 2020 Salı 17:38
  • PGM'den adı rüşvet olayına karışan Polis Başmüfettişi hakkında açıklama29 Aralık 2020 Salı 17:31
  • Yarın Aşağı Cengizköy’de Elektrik Kesintisi Yapılacak29 Aralık 2020 Salı 17:13
  • Amcaoğlu:Okullar kapatılıyor diye söylemde bulunmak kaostan başka işe yaramaz29 Aralık 2020 Salı 17:09
  • Yeni Yıl Salgının Gölgesinde Karşılanıyor29 Aralık 2020 Salı 16:57
  • Bakanlar kurulundan ''Eğitime devam'' kararı29 Aralık 2020 Salı 16:54
  • KDV indirimleri 31 Marta kadar uzatıldı!29 Aralık 2020 Salı 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti