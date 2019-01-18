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‘Sen ihale mi açtın ki teklif kabul ediyorsun’

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Denktaş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
‘Sen ihale mi açtın ki teklif kabul ediyorsun’

Maliye Bakanı Denktaş, TC Resmi gazetesinde artık Kıbrıs ile ilgili mali konularda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgileneceğinin açıklandığını, bu sebeple muhatabın artık TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu şu sözlerle belirtti:

“TC Resmi gazetede yazısı çıktı. Artık Kıbrıs ile ilgili mali konularda Erdoğan ilgilenecek. Muhatabımız artık Sayın Cumhurbaşkanı… Ekonomik Protokolle ilgili çalışmalarımız tamam. Gelecek hafta kendi içimizde bu süreci sonlandırırız diye düşünüyorum.”

Denktaş Dome Otel hakkında da açıklamalarda bulunarak Vakıfar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’e kızdığını belirterek “Sen ihale mi açtın ki teklif kabul ediyorsun” dedi.

Hükumetin yakında “vergi iadesi” uygulamasına başlayacağını da açıklayan Denktaş, “kredi kartıyla yapılan tüm alışverişler “KDV iadesi”olarak kartınıza bankanız tarafından yüklenecek” dedi.

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