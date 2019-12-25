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Sendikal Platform, Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun düzenlediği toplantıya katılmayacağını duyurdu

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Sendikal Platform, Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun “suçluluk psikolojisi ile düzenlediğini” ifade ettiği toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Sendikal Platform, Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun düzenlediği toplantıya katılmayacağını duyurdu

Sendikal Platform adına  yazılı açıklama yapan Dev-İş Başkanı Koral Aşam, “‘Devlet vatandaş için vardır’ deyip hayat pahalılığının eksi çıkması için uğraş vermesine rağmen çıkıp bunu yalanlayan Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı şiddetle protesto eder, siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını hatırlatır, suçluluk psikolojisi ile Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun bugün düzenleyeceği toplantıya katılmayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.


Aşam açıklamasında,  UBP-HP hükümetinin ”tasarruf bütçesi” olarak  tanıttığı  2020 yılı  bütçesinde tasarrufun çalışanlar,emekliler ve dar gelirliler üzerinden olacağının işaretlerinin verildiğini öne sürdü.
Aşan, asgari ücretle ilgili hiçbir çalışma ve öngörü yapmayan hükümet yetkililerinin, asgari ücretin artırılması için yasada öngörülen komisyonu toplamaktan da kaçtığını iddia ederek, bununla birlikte Türk lirası kullanmanın getirdiği enflasyon belası yüzünden maaş ve ücretlerin  her geçen gün eridiğini, alım gücünün düştüğünü vurguladı.


Aşam, “Bu gerçekler ortada dururken UBP-HP hükümeti yetkililerinin hayat pahalılığı ödeneği vermemek için her türlü numarayı ortaya koyduklarını”  belirterek, “Başbakan Sn. Ersin Tatar başta olmak üzere UBP-HP hükümeti yetkilileri yurt dışı gezilerinde devletin kesesinden keyif yaparken, kendi saltanatları için resim çerçeveletip devlet dairelerine astırarak bütçeden binlerce lirayı boşuna harcamaktadırlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi hayat pahalılığı olmadığını göstermek için araba alımlarındaki KDV vergisini düşürmekte, sabit telefon ücretlerinde indirime giderek hayatı ucuzlattıklarını iddia etmektedirler” dedi.


Aşam, “Devlet eliyle yandaş zengin etme uygulamasının  araba satın almada  KDV oranlarının düşürülmesi ile çok güzel uygulandığını ve hayat pahalılığının eksi çıkmasının  sağlandığını” ifade etti.


UBP- HP hükümetinin halkın değil sermayenin savunuculuğunun derdinde olduğunu vurgulayan  Aşam, temel tüketim maddelerinde indirime gidilmemesinin bunu açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.

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