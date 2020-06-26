Sendikal Platform ile Sağlık Örgütleri Eylem Düzenliyor

Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütü, “hükümetin toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmadığı” gerekçesiyle eylem düzenliyor.
Sendikal Platform, Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eyleminde, saat 19.00’da Lefkoşa Dereboyu çemberinde başladı.
Bölgede toplanan eylemciler Başbakanlık’a yürüyor. Çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Eylemciler hükümetin 1 Temmuz kararını gözden geçirmesini istiyor.
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