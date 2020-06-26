  • BIST 114.668
  • Altın 389,791
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Sendikal Platform ile Sağlık Örgütleri Eylem Düzenliyor

» »
Sendikal Platform ile Sağlık Örgütleri Eylem Düzenliyor
Sendikal Platform ile Sağlık Örgütleri Eylem Düzenliyor

Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütü, “hükümetin toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmadığı” gerekçesiyle eylem düzenliyor.

Sendikal Platform, Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası (TIP-İŞ),  Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eyleminde, saat 19.00’da Lefkoşa Dereboyu çemberinde başladı.

Bölgede toplanan eylemciler Başbakanlık’a yürüyor. Çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Eylemciler hükümetin 1 Temmuz kararını gözden geçirmesini istiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Esas ekonomik daralma önümüzdeki 2-3 ay içinde yaşanacak”26 Haziran 2020 Cuma 18:37
  • İşitme engellilerin iletişimi için şeffaf maske26 Haziran 2020 Cuma 18:30
  • İskele'de 10 kök kayıp hint keneviri ...Polis kayıp bitkilerinin peşinde26 Haziran 2020 Cuma 18:21
  • Başbakan Tatar, Gazimağusa Sanayi Bölgesinde İncelemelerde Bulundu26 Haziran 2020 Cuma 18:10
  • Tatar: “Maraş konusunda politikamız açılarak eski sakinlerine iadesidir”26 Haziran 2020 Cuma 18:08
  • Kıbrıs Yeşilay Başkanı Gökyiğit, Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı26 Haziran 2020 Cuma 18:07
  • KTTB’den DSÖ’ye Mektup:Kıbrıslı Türklerin hakları talep edildi26 Haziran 2020 Cuma 18:01
  • Kendi vatandaşınıza ücretsiz test yapmıyorsunuz ama yabancılara bedava test yapıyorsunuz26 Haziran 2020 Cuma 17:49
  • Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Eylemliliğimizin 3. aşaması şart olmuştur”26 Haziran 2020 Cuma 17:10
  • Ataoğlu: “Pandemi hastanesi için paramız yoksa bu halk vefalıdır”26 Haziran 2020 Cuma 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti