  • BIST 93.307
  • Altın 249,887
  • Dolar 6,4481
  • Euro 7,5417
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Sendikal Platform'dan eylem kararı

» »
Sendikal Platform yaptığı basın açıklamasında 6 eylül perşembe günü ortak eylem yapma kararı alındığını bildirdi
Sendikal Platform'dan eylem kararı

Sendikal Platform yaptığı açıklamada, içerisinde bulunduğumuz günlerin Kıbrıslı Türkler'i olumsuz olarak etkilediğini ve daha da önemlisi olarak Kıbrıslı Türkler'in gelecek umutlarını tükettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkından kaynaklanmayan sorunların bedelini toplumun ödememesi için hükümet tarafından alınan kararların çare olmadığını belirten Sendikal Platform, " Sendikal Platform olarak bizler ithal krizler neticesinde toplumun yokoluşuna asla seyirci kalmayacağız" diyerek,  bu bağlamda ilk olarak 4 Eylül salı günü saat 10'da Başbakan Tufan Erhürman'ı ziyaret ederek tüm ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirdikleri çalıştayın sonucunda ortaya çıkan somut önerileri Başbakana ileteceklerini belirtti. 

Özellikle dar gellirli vatandaşlar olmak üzere, tüm hakın insanca yaşayabilmesi için birlik ve bütünlük içinde hareket etme zorunluluğu olduğunu ifade eden Sendikal Platform, " Bu bilinçle, 6 Eylül Perşembe günü Citroen ışıkları önünde siz halkımız ile buluşup, Kıbrıslı Türkler olarak bu zor günlerden  kurtulabilmek adına  Sendikal Platform tarafından hazırlanan ekonomik ve siyasi önerilere sahip çıktığımızı ve varoluş mücadelesini  hep birlikte vereceğimizi Meclis önüne yürüyerek gerçekleştireceğimiz eylem ile tüm kesimlere göstereceğiz" dedi.

Sendikal Platform'un basın açıklamasının tam metni şöyle:

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

"Değerli Halkımız, İçerisinde bulunduğumuz zor günler Kıbrıslı Türkler olarak hepimizi olumsuz olarak etkilemekte ve daha da önemlisi geleceğe yönelik umutlarımızı tüketmektedir. Bizden kaynaklanmayan sorunların bedelini bizlerin ödememesi yönünde Hükümet tarafından alınan önlemlerin çare olamadığı da hepimizin malumudur. Sendikal Platform olarak bizler ithal krizler neticesinde toplumumuzun yok oluşuna asla seyirci kalmayacağımızı vurgularız. Bu bağlamda ilk olarak 4 Eylül Salı günü saat 10:00’da Sayın Başbakan’ı ziyaret ederek tüm ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayın sonucunda ortaya çıkan somut önerilerimizi kendisine ileteceğiz. Özellikle dar kesimli insanlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın kendi ülkemizde insanca yaşayabilmesi için birlik ve bütünlük içerisinde hareket etme zorunluluğumuz vardır. Bu bilinçle 6 Eylül Perşembe günü saat 18:00’da Citroen ışıkları olarak bilinen yerde siz halkımız ile buluşup Kıbrıslı Türkler olarak bu zor günlerden kurtulabilmek adına Sendikal Platform tarafından hazırlanan ekonomik ve siyasi önerilere sahip çıktığımızı ve varoluş mücadelesini hep birlikte vereceğimizi Meclis önüne yürüyerek orada gerçekleştireceğimiz eylem ile tüm kesimlere göstereceğiz. "

Sendikal Platform (a)

Güven Bengihan

KTAMS Başkanı

 

 

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dernekler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:14
  • Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yasa tasarısı komiteden geçti29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12
  • Kırıkkale festivalle coşacak29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:55
  • Şahali: Tarımda ara eleman yetiştirecek girişim ihtiyaçtır29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:40
  • Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a DRON ile uyuşturucu sevkiyatı29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  • Arter Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal’ı ziyaret etti29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  • 22. Uluslararası Mağusa Kültür Ve Sanat Festivali’ne Inner Cırcle konseriyle muhteşem açılış29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:31
  • MDP Kıbrıs Rum Yönetimi sözcüsünün açıklamalarını kınadı29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:03
  • Kıdrışlıoğlu: “Personel eksikliğine bağlı doğabilecek sorunlardan hükümet sorumludur”29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:01
  • Gardiyanoğlu UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na yeniden aday29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti