Sendikal Platform'dan eylem kararı

Sendikal Platform yaptığı açıklamada, içerisinde bulunduğumuz günlerin Kıbrıslı Türkler'i olumsuz olarak etkilediğini ve daha da önemlisi olarak Kıbrıslı Türkler'in gelecek umutlarını tükettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkından kaynaklanmayan sorunların bedelini toplumun ödememesi için hükümet tarafından alınan kararların çare olmadığını belirten Sendikal Platform, " Sendikal Platform olarak bizler ithal krizler neticesinde toplumun yokoluşuna asla seyirci kalmayacağız" diyerek, bu bağlamda ilk olarak 4 Eylül salı günü saat 10'da Başbakan Tufan Erhürman'ı ziyaret ederek tüm ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirdikleri çalıştayın sonucunda ortaya çıkan somut önerileri Başbakana ileteceklerini belirtti.

Özellikle dar gellirli vatandaşlar olmak üzere, tüm hakın insanca yaşayabilmesi için birlik ve bütünlük içinde hareket etme zorunluluğu olduğunu ifade eden Sendikal Platform, " Bu bilinçle, 6 Eylül Perşembe günü Citroen ışıkları önünde siz halkımız ile buluşup, Kıbrıslı Türkler olarak bu zor günlerden kurtulabilmek adına Sendikal Platform tarafından hazırlanan ekonomik ve siyasi önerilere sahip çıktığımızı ve varoluş mücadelesini hep birlikte vereceğimizi Meclis önüne yürüyerek gerçekleştireceğimiz eylem ile tüm kesimlere göstereceğiz" dedi.

Sendikal Platform'un basın açıklamasının tam metni şöyle:

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

"Değerli Halkımız, İçerisinde bulunduğumuz zor günler Kıbrıslı Türkler olarak hepimizi olumsuz olarak etkilemekte ve daha da önemlisi geleceğe yönelik umutlarımızı tüketmektedir. Bizden kaynaklanmayan sorunların bedelini bizlerin ödememesi yönünde Hükümet tarafından alınan önlemlerin çare olamadığı da hepimizin malumudur. Sendikal Platform olarak bizler ithal krizler neticesinde toplumumuzun yok oluşuna asla seyirci kalmayacağımızı vurgularız. Bu bağlamda ilk olarak 4 Eylül Salı günü saat 10:00’da Sayın Başbakan’ı ziyaret ederek tüm ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayın sonucunda ortaya çıkan somut önerilerimizi kendisine ileteceğiz. Özellikle dar kesimli insanlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın kendi ülkemizde insanca yaşayabilmesi için birlik ve bütünlük içerisinde hareket etme zorunluluğumuz vardır. Bu bilinçle 6 Eylül Perşembe günü saat 18:00’da Citroen ışıkları olarak bilinen yerde siz halkımız ile buluşup Kıbrıslı Türkler olarak bu zor günlerden kurtulabilmek adına Sendikal Platform tarafından hazırlanan ekonomik ve siyasi önerilere sahip çıktığımızı ve varoluş mücadelesini hep birlikte vereceğimizi Meclis önüne yürüyerek orada gerçekleştireceğimiz eylem ile tüm kesimlere göstereceğiz. "

Sendikal Platform (a)

Güven Bengihan

KTAMS Başkanı



