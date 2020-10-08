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Sendikal Platform'dan Maraş eleştirisi:Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini yansıtmıyor

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Sendikal Platform, görüşme süreci ve Maraş konusunda alınan kararların, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini yansıtmadığı gibi, seçimlere karışmak anlamı taşıdığını savundu.
Sendikal Platform'dan Maraş eleştirisi:Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini yansıtmıyor

Sendikal Platform, görüşme süreci ve Maraş konusunda alınan kararların, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini yansıtmadığı gibi, seçimlere karışmak anlamı taşıdığını savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform adına bugün yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, TC Cumhurbaşkanı ve hükümetine eleştirilerde bulundu.

“Kıbrıs Türk toplumunu yok sayan, uluslararası hukukun dışına iten, çözümsüzlüğün devamıyla birlikte Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen müdahaleleri” reddettiklerini kaydeden Elcil, “Kıbrıs Türkü’nün iradesinin satılık olmadığını” belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun uzun yıllardan beri varoluş ve siyasi eşitlik mücadelesi vermekte olup, temel dayanak noktasının uluslararası hukukun ona kazandırdığı toplumsal haklar ve siyasi iradesi olduğunu kaydeden Elcil, geçmişten beri siyasi iradeye yönelik sistematik müdahaleler yapıldığını ileri sürdü.

Siyasi iradeyi özgürce kullanmanın bir toplumun bağımsızlık ve demokrasi düzeyinin en önemli göstergesi olduğunu belirten Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun” dıştan kararlarla yapılan dayatmaları” kabul etmeyeceğini söyledi.   

Elcil, “Savaşı, acıları, göçleri yaşamış, bunu kanı canı ile ödeyen Kıbrıs Türk toplumunun temel talebinin, Kıbrıs’ta siyasi iradesini özgürce kullanabilmek ve uluslararası hukukun içine girebilmek için uluslararası antlaşmaların ona kazandırdığı siyasi eşitliğini çözümle birlikte, barış içinde Birleşik Kıbrıs’ta kalıcı hale getirmektir” dedi.

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