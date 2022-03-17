Sendikalar, hayat pahalılığı iki ayda bir ödensin

Sendikalar, hayat pahalılığının iki ayda bir ülkedeki tüm çalışan ve emeklilere ödenmesini, ardından da stabil bir muhasebe birimine geçilmesini talep ediyor.

Kamuda örgütlü sendikalar, yapılan zamlar karşısında halkın alım gücünün korunması adına belirledikleri öneriler konusunda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede son zamanlarda yapılan 'insafsız' zamlar ve halkın düşen alım gücünün korunması noktasında önerilerde bulunmak amacıyla toplandıklarını ifade etti.

"Bizi yönetenlerin maalesef ekonomik sıkıntılar konusunda hassasiyetleri yok. Gaileleri de yok" diyen Bengihan, "Biz halkın içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek, önerilerimize hükümetten cevap gelmemesi durumunda birlikte eylemler yapmak, birlikte mücadele vereceğimizi göstermek için buradayız" dedi.

Taleplerinin, bu ülkede çalışan veya emekli olan tüm kesimlerin ve emeklilerin alım gücünü korumak adına iki ayda bir hayat pahalılığı ödenmesi olduğunu vurgulayan Bengihan, "bu olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM, STABİL BİR MUHASEBE BİRİMİNE GEÇİLMESİNDE"

İki ayda bir hayat pahalılığı ödenmesinin, halkın alım gücünün korunması noktasında bir tedbir olduğunu ama çözüm olmadığını, çözümün stabil bir muhasebe birimine geçilmesi olduğunu kaydetti.

Cuma günü için Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan randevu aldıklarını ve söz konusu önerilerini sunacaklarını belirten Bengihan, "Biz ilk olarak diyalog yolunu seçiyoruz. Önerilerimizi dikkate alınmaması halinde hep birlikte mücadele vereceğimizi söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.