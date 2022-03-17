  • BIST 2.124,99
  • Altın 924.247
  • Dolar 14.7915
  • Euro 16.3516
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Sendikalar, hayat pahalılığı iki ayda bir ödensin

» »
Sendikalar, hayat pahalılığının iki ayda bir ülkedeki tüm çalışan ve emeklilere ödenmesini, ardından da stabil bir muhasebe birimine geçilmesini talep ediyor.
Sendikalar, hayat pahalılığı iki ayda bir ödensin

Kamuda örgütlü sendikalar, yapılan zamlar karşısında halkın alım gücünün korunması adına belirledikleri öneriler konusunda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede son zamanlarda yapılan 'insafsız' zamlar ve halkın düşen alım gücünün korunması noktasında önerilerde bulunmak amacıyla toplandıklarını ifade etti.

"Bizi yönetenlerin maalesef ekonomik sıkıntılar konusunda hassasiyetleri yok. Gaileleri de yok" diyen Bengihan, "Biz halkın içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek, önerilerimize hükümetten cevap gelmemesi durumunda birlikte eylemler yapmak, birlikte mücadele vereceğimizi göstermek için buradayız" dedi.

Taleplerinin, bu ülkede çalışan veya emekli olan tüm kesimlerin ve emeklilerin alım gücünü korumak adına iki ayda bir hayat pahalılığı ödenmesi olduğunu vurgulayan Bengihan, "bu olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM, STABİL BİR MUHASEBE BİRİMİNE GEÇİLMESİNDE"

İki ayda bir hayat pahalılığı ödenmesinin, halkın alım gücünün korunması noktasında bir tedbir olduğunu ama çözüm olmadığını, çözümün stabil bir muhasebe birimine geçilmesi olduğunu kaydetti.

Cuma günü için Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan randevu aldıklarını ve söz konusu önerilerini sunacaklarını belirten Bengihan, "Biz ilk olarak diyalog yolunu seçiyoruz. Önerilerimizi dikkate alınmaması halinde hep birlikte mücadele vereceğimizi söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Berhan Ongan atandı17 Mart 2022 Perşembe 12:31
  • Ersin Tatar’a ‘Falyalı’ sorusu soran muhabir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan kovuldu17 Mart 2022 Perşembe 11:58
  • Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı17 Mart 2022 Perşembe 11:55
  • İş Kadınları Derneği, “kadının ekonomideki rolü nasıl güçlenir?” temasıyla çalıştay düzenledi17 Mart 2022 Perşembe 11:38
  •  ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ Projesi Lapta Huzurevi’nde Hayat Bulacak17 Mart 2022 Perşembe 11:08
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Mart 2022 Perşembe 09:55
  • Hava bugün nasıl olacak?17 Mart 2022 Perşembe 09:49
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 17 Mart 202217 Mart 2022 Perşembe 09:35
  • Evren: Bu Mücadele Hepimizindir, Hep Birlikte Ayağa Kalkacağız16 Mart 2022 Çarşamba 21:42
  • Tatar: Hepimizin Arzusu Kayıt Altında Olan Bir Ekonomidir16 Mart 2022 Çarşamba 21:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti