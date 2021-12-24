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Sendikalar Salı Günü Grev ve Eylem Yapacak

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Sendikal Platform’da yer alan bazı sendikalar, “toplumun fakirleşmesi, yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle salı günü eylem yapıyor.
Sendikalar Salı Günü Grev ve Eylem Yapacak

Sendikal Platform’da yer alan bazı sendikalar, “toplumun fakirleşmesi, yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle salı günü eylem yapıyor.

Eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) katılacak.

Sendika binaları önünde üyelerin toplanıp, belirlenecek güzergahlardan yürünerek Meclis önüne gelinecek eylem saat 11.00’de başlayacak. Eylem süresince yapılacak saatlik grevler ise, her sendikanın örgütlü olduğu kurumlardaki çalışma biçimi ve eylem yerine uzaklığı göze alınarak belirlenecek ve üyelere bildirilecek.

Eyleme ilişkin bugün sendika temsilcileri tarafından KTOEÖS binasında yapılan basın açıklamasında, “Alım gücünün korunması, adaletli bir vergi sistemi, alım gücünün korunacağı bir para birimi, onlarca yıldır teşvik, muafiyet alıp bir kuruş vergi ödemeyenlerin toplumumuzda çaldıklarını geri vermeleri, servet vergisini konuşmak ve çocuklarımızın geleceklerinin çalınmasına engel olmak için sokakta olacağız” denildi.  Temsilciler, tüm sendika, dernek ve halkı birlikte mücadele etmeye çağırdı.

ELCİL: “EYLEMLİLİĞİMİZ DEVAM EDECEK”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, basın açıklama öncesi yaptığı konuşmada, ülkede ekonomik ve siyasi anlamda sıkıntılı günler yaşandığına dikkat çekerek, devlet yöneticilerini “TL’nin erimesi sonucu hayat pahalılığının artması, maaşların ve ücretlerin erimesi ve asgari ücrete ilişkin gerekli adımları zamanında almamakla” eleştirdi.

Elcil, sendikalar olarak bu sürece kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, küçük küçük eylemlerle başladıkları “eylemlilik süreci”nin gelecek hafta da devam edeceğini söyledi.

“TEMEL TALEBİMİZ, HAYAT PAHALILIĞININ MAAŞ VE ÜCRETLERE YANSITILMASIDIR”

Temel talebin, hayat pahalılığının maaş ve ücretlere yansıtılması olduğunu belirten Elcil, bunu başarabilmek için yasal çerçevede düzenleme yapılarak “gerçek” hayat pahalılığının 2 ayda bir maaşlara yansıtılması gerektiğini söyledi.

Sorunu temelde çözmek için ise, stabil olan bir para birimine geçme ve para basma gibi çözümler yaratılabileceğini kaydeden Elcil, buna dair mevcut çalışmaları olduğunu belirtti.

ELMALI: “BU TOPLUM BUNLARI HAK ETMİYOR”

Sendikalar adına basın açıklamasını okuyan KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise, ülkenin geleceği için kaygı duyduklarını ve çocuklar için güzel bir gelecek ve yaşanabilir bir ülke yaratmak adına çaba sarf etmelerine rağmen, “devleti yönetenlerin sorumluluk duymak bir yana memleketin yangın yerine döndüğünü farkında bile olmadığını” öne sürdü.

“Ülke yönetenlerin vurdumduymazlığının bedelini ülkenin gençleri ve çocukları ödemektedir” ifadelerini kullanan Elmalı, her gün yoksullaşan, el avuç açan, muhtaç duruma düşen bir toplum yaratıldığını savundu.

Elmalı, “Buna isyanımız var. Bu toplum bunları hak etmiyor. Dayattıklarınızı kabul etmiyoruz. Yarattığınız düzeni kabul etmiyoruz. Adaletsizliği, umur tacirliğini, el avuç açan bir anlayışı, halkı muhtaç halde dönüştüren bu yapıyı reddediyoruz” dedi.

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