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"Sendikalaştı diye işçileri sokağa atamazsınız!"

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"Sendikalaştı diye işçileri sokağa atamazsınız!"
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, CAS çalışanlarının mücadelesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sendikalaştı diye işten atılan CAS çalışanlarının mücadelesini selamlıyoruz. Bu konuda DEV-İŞ sendikasının haklı olarak başlattığı kavganın sesine kulak verilmelidir.

Yıllardır ülkede çalışma hayatını belirleyen yasaları tek taraflı delen, hiçbir yaptırımı kabul etmeyen sermaye, kendisine köle düzeni yaratmıştır. Gelmiş geçmiş hükümetler bir insanın kaderinin iki dudak arasında kalmasına göz yumanlar, sermayeye kulluk yapmıştır. Toplu sözleşmeli sendikalaşma düzenini kurmak, özelde günde 16 saatten fazla çalışanları baskı ve zulümden, güvencesizce kaderlerine terk etmemek için gerekli yasal düzenlemelere gitmek elzem olmasına rağmen hep ötelenmiştir.

Devlet Kurumu sayılan CAS çalışanları bile soğuklarda sokağa atılmış, aç ve sefil bırakılmıştır. Çalışanlara yapılanları seyredenler de en az onları işten çıkaranlar kadar suçludur.

Her vesile ile var olan sendikalara, örgütlülüğe saldıranların istediği düzen tamamen köle düzenidir.

KTOEÖS olarak bu işçilerimizle her türlü dayanışmaya hazır olduğumuzu, her insanın hakça, insanca bir yaşama, çalışma koşullarına, kazanca hakkı olduğunu belirtiriz. 

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