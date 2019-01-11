Şenol Güneş'ten flaş ayrılık açıklaması!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyerek gündeme yönelik açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ta kalacak mı? Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye gelecek mi? Şener'i istiyoru mu? Burak Yılmaz için ne dedi? İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamaları...



"Burak dünya çapında bir oyuncu"

Burak Yılmaz, futbolu çok seviyor, futbol için yanıp tutuşuyor. Ait olduğu yere de saygı duyup işini yapıyor. Arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyiydi. Eskişehir'den Trabzon'a gelirken fedakarlık yaptı. Burak yeteneğiyle dünya çapında bir oyuncu. Hatalarından dolayı eleştirilere saygı duyuyorum. Herkesin hataları vardır. Ben Burak'ın burada olmasından mutluluk duyuyorum. Türkiye'de iki forvet derseniz, Burak ve Cenk derim. Aksini söyleyeni dinlemek isterim.Burada önemli olan Beşiktaş'ın camiasına da takımına da uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

''Burak'a kefilim''

Zaten kendisi Beşiktaşlı. Bunu kendisi her yerde söylüyor. Dün öyle gerekiyordu, bugün böyle gerekiyor. Beşiktaş'ın alabileceği en iyi santrafor Burak. Biz neyi tartışıyoruz anlamıyorum. Tartışılacak bir konu yok burada. Baba Hakkılara, Süleyman Sebalara layık bir Burak olacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma kefil olmam kimseye ama Burak'a kefilim.

''İstemezlerse giderim''

Bu sene daha fazla puan alabilirdik, gereksiz puan kayıpları yaptık. Burada 4. yılım. En uzun süreyi geçiriyorum kendi içimde. Uzun süre kalmanın yıpranması da vardır, artıları da vardır. Türkiye'de ekonomik kriz futbola da yansıyor. Buna bağlı olarak transfer hamleleri yapılıyor. Burada top yönetimde. Beşiktaş camiası beni istediği sürece kalırım, istemezlerse giderim. Sayın Başkan Fikret Orman'la elbette hemfikir olmadığımız konular olmuştur. Olmalı da. Bir şey söylesem hemen farklı bir yere çekiliyor. Burada mutluyum. Daha çok mutlu olmam için bir talep gelirse onu o zaman düşünürüz.

''Burak'la uzun zamandır konuşmadım''

Ben Burak'la çok uzun zamandır konuşmadım. Speküle edilmesin diye aramadım. İlk Trabzon'a gittiğim zaman bana attığı mesajı hala saklıyorum. "Hocam sen bu işlere girme, sen Trabzonlusun" demişti bana. Ben burada çalışırken son gün gibi çalışıyorum.

Tolgay Arslan için flaş açıklama

Tüm alınan kararlarda benim de fikrim var. Ama son karar yönetimin. Alınan tüm oyuncular için fikrimi söylerim ama son kararı onlar verir. Tolgay bizim için çok önemli bir oyuncu. Ama oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Kendini gerdiği için de etrafına negatif enerji veriyor. Bunun dışında transfer açıklamaları da vardı, "Gideceğim" diyordu hiç durmadan. Ben de "Git o zaman" dedim ama yine de oynattım. Daha fazla etrafını üzmesin diye ayrılmasının doğru olacağını düşündüm. Burada Tolgay'a üzüldüm. Yönetimle sadece orada ters düştük. Ben Tolgay'a üzüldüm. Sözleşmesi sene sonunda sona eriyordu. Kararı onaylarken üzüldüm. Kiralık gönderilmesini istedim.Şu anda her an gidecek diye düşündüğümüz bir oyuncu olabilir.

''Mirin'i 2-3 sene takip ettik''

Transfer bu, belli olmaz. Bana deseler ki şurada çok değerli oyuncun var, ona iyi bir para veriyorlar; ben onu diğer oyuncuların eksikleri giderilmesi için gitmesine izin veririm. Birçok oyuncu için bir oyuncuyu feda edebilirim. Mirin'i biz 2-3 sene takip ettik ama o zaman hem pahalıydı hem de vermek istemiyorlardı. Bu dönem öyle bir gelişti ki alabileceğimiz bir oyuncu oldu. Fiyatı da çok uygun geldi. Bu sene oynamadı, oynasa belki alamayacaktık onu. Takım içinde bir uyum sağlamaya çalışacağız. Antrenmanlarda olumlu tarafları var, inşallah olumlu devam eder. Şu anda elimizde oynayabilecek bir oyuncu olarak görüyorum onu.

''Defansa iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu alsak iyi olur''

Defansta çok değişiklikler yaptık. Orada hata yaptık. Ben her zaman kalecinin ve defans hattının sabit kalmasını isterim. Bizde çok gidenler, kalanlar oldu. İnşallah bu sefer oturacak. Beklerle ilgili Caner'in toparlanma durumu var. Gökhan şu an da iyi durumda, iyi de çalışıyor. Ama sağ bekte kim oynar göreceğiz. Şu anda defansa iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu alabilirsek iyi olur. Hem ekonomik anlamda da iyi olur.

Şener Özbayraklı konusu

Şener Özbayraklı düzgün bir karakter. Türkiye'deki bekler arasında iyi oyunculardan biri. Şu an öyle bir şey olmadığı için bir şey diyemiyorum. Tolgay'la ilgili takasta konuşuluyor. Benim kulağıma öyle bir şey gelmedi. Bizim yönetimimiz de önce para istiyor. Tolgay bence iyi bir oyuncu. Buraya alınırken başka bir futbolcuyla takas edilmek için alınmadı.

"Sağ bek ve orta saha transferi olabilir"

Orta sahada çok büyük bir sıkıntımız yok. Necip var, Medel var, Dorukhan var, Oğuzhan var. Ama bunlardan biri giderse ne olur bilmiyorum. Ama sağ bekte bir sıkıntı var. Sol bekte de sıkıntı yok. Sağ bek ve orta saha olabilir. Gökhan oynadığı sürece başka birini oynatmam ben orada. Ama sakatlanabiliyor. O yüzden yine sağ bek lazım olabiliyor.Oğuzhan'ı tartışmayalım. Altın çamura da düşse altındır. Mühim olan çamuru üstünden atmaktır. Oğuzhan önemli bir oyuncu. Bu bölgede Adem Ljajic de var. İkisini oynattığım zaman sıkıntı çekiyoruz. O yüzden bir tanesini tercih etmek zorunda kaldık. Bu maçına göre değişecektir. Yine orta sahada Dorukhan, Atiba, Necip de katkı yapacaktır. Ama Oğuzhan ve Adem'den asıl beklediğim ofansif anlamda biraz daha katkı.

Larin ve Babel açıklaması

Larin'den memnunum. Başlangıçta böyle bir Larin yoktu. Ama şimdi başka bir Larin var. Bu ne kadar devam eder göreceğiz. Bu oyun tarzı Larin'in yukarı çıktığını gösteriyor. Babel keza öyle. Babel de iyi çalışmıyordu ama kampta gayretli.

''Orkan'a üzüldüm''

Larin'i az paraya verip orada oynamayacaksa kiralık da gitmesin. Gittikleri yerlerde gelişmeleri gerekiyor. Orkan'a da çok üzüldüm bu konuda. Fatih gidip geldi şimdi farklı bir yerde. Son maçta da çok iyiydi. Kiralık oyuncu vereceğim zaman eldeki kadroya bakmak lazım.