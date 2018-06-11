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Şenol Güneş’ten o taraftara ibretlik ceza

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Böylesi ceza görülmedi
Şenol Güneş’ten o taraftara ibretlik ceza

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Muhammet Sefa İsaoğlu adlı taraftarın uzlaşma yasası gereğince, 'Sporda şiddete hayır' konulu büroşür dağıtması ve öfke kontrolü eğitimi almasını istedi.

2017-18 sezonda Süper Lig´in 24´üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için kafile ile birlikte Trabzon´a gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile havalimanında tartışan taraftara ilginç bir ceza verildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ardından uzlaşma yasası kapsamında taraftara verilen ceza belirlendi. Muhammet Sefa İsaoğlu, uzlaşma şartı olarak `sporda şiddete hayır’ konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine katılması istendi. Muhammet Sefa İsaoğlu bunu kabul edip yerine getirdiği ve ardından da dosyanın kapatıldığı kaydedildi.

İSAOĞLU: “ŞENOL HOCA BUGÜN TRABZONSPOR´A GELSE DESTEKLERİZ”

Muhammet Sefa İsaoğlu, Şenol Güneş´e yönelik söylemlerinin anlık olduğunu belirterek, “O günkü anlık bir tepkiydi. Daha sonra arkadaşlarla da konuştuğumda `keşke Şenol hocaya bunu yapmasaydım´ dedim. Beşiktaş´ta onu görünce kızgınlık vardı. Bu yıl adı Trabzonspor ile anılıyordu. Takımın başına gelseydi yine destekleyecektik. Olayın ardından uzlaşma bürosundan Şenol Güneş´e ulaştılar. `Sporda şiddete hayır’ konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine gitmem konusunda talebi oldu. Bunları yerine getirdim, Şenol hocanın da imzası alındı ve dosya tamamen kapandı” dedi.

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