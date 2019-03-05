  • BIST 103.929
  • Altın 222,299
  • Dolar 5,3736
  • Euro 6,0905
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Şentop Dr. Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti

» »
Şentop, Anıttepe’de ziyareti adına düzenlenen törende, anıta çelek koydu, saygı duruşunda bulundu ve anıt özel defterini imzaladı.
Şentop Dr. Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Büyük Miller Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Şentop, Anıttepe’de ziyareti adına düzenlenen törende, anıta çelek koydu, saygı duruşunda bulundu ve anıt özel defterini imzaladı.
tbmm-baskani-mustafa-sentop-rauf-denktas-aniti-3-huseyin-sayil.jpg


Şentop, anıt özel defterine şu düşüncelerini kaydetti:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

TBMM’nin Başkanı olarak KKTC’ye gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Kıbrıs Türkünün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz.

TBMM, haklı davasında daima Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.”

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarında düzenlenen törende de, çelek konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve anıt özel defteri imzalandı.

Anıt özel defterinde Şentop şu duygularına yer verdi:

“Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş,
tbmm-baskani-mustafa-sentop-dr-kucuk-aniti-2-huseyin-sayil.jpg
TBMM Başkanı sıfatıyla, kurucusu olduğunuz KKTC’ye gerçekleştirdiğim ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Tarih, sizi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla, ömrünün son nefesine kadar Kıbrıs Türkünün varoluş ve egemenlik mücadelesini bağımsız devlet olarak taçlandıran lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkü’nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz daima şükranla hatırlanacaktır.

TBMM, Ada üzerindeki varlığını, meşru hak ve menfaatlerini yok saymaya çalışanlara karşı, yüce Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkünün daima yanında olacak, KKTC’nin huzur ve refahının teminatı olmaya devam edecektir.”

Ziyaretlerinde Şentop’a, berberinde gelen bazı Türkiye Cumhuriyeti Milletvekilleri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan eşlik etti.
 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demokrasi şehidi Özer Elmas belgeseli yayına hazır05 Mart 2019 Salı 13:45
  • Yağmura doyduk05 Mart 2019 Salı 13:41
  • Özyiğit, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Husejin’i kabul etti05 Mart 2019 Salı 13:40
  • 300 Bin TL’nin kazananı belli oldu05 Mart 2019 Salı 13:38
  • TBMM Başkanı Şentop Esenboğa’da basın toplantısı düzenledi05 Mart 2019 Salı 13:35
  • Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikacılar onkoloji hastanesi’ni ziyaret etti05 Mart 2019 Salı 13:20
  • “Güçlerimizi birleştirme zamanı”05 Mart 2019 Salı 13:15
  • Arıklı: "Bir dahaki sefere kürsüye ağzımda bantla çıkacağım"05 Mart 2019 Salı 12:40
  • KTAMS'tan grev!05 Mart 2019 Salı 12:37
  • Yasemin Hareketi halka açık basın toplantısı düzenliyor05 Mart 2019 Salı 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti