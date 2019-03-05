Şentop Dr. Küçük ve Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Büyük Miller Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.



Şentop, Anıttepe’de ziyareti adına düzenlenen törende, anıta çelek koydu, saygı duruşunda bulundu ve anıt özel defterini imzaladı.





Şentop, anıt özel defterine şu düşüncelerini kaydetti:



“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,



TBMM’nin Başkanı olarak KKTC’ye gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.



Kıbrıs Türkünün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz.



TBMM, haklı davasında daima Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.”



Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarında düzenlenen törende de, çelek konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve anıt özel defteri imzalandı.



Anıt özel defterinde Şentop şu duygularına yer verdi:



“Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş,



TBMM Başkanı sıfatıyla, kurucusu olduğunuz KKTC’ye gerçekleştirdiğim ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.



Tarih, sizi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla, ömrünün son nefesine kadar Kıbrıs Türkünün varoluş ve egemenlik mücadelesini bağımsız devlet olarak taçlandıran lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkü’nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz daima şükranla hatırlanacaktır.



TBMM, Ada üzerindeki varlığını, meşru hak ve menfaatlerini yok saymaya çalışanlara karşı, yüce Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkünün daima yanında olacak, KKTC’nin huzur ve refahının teminatı olmaya devam edecektir.”



Ziyaretlerinde Şentop’a, berberinde gelen bazı Türkiye Cumhuriyeti Milletvekilleri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan eşlik etti.

