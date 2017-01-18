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Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Tıp-İş'i ayrımcılıkla suçladı

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Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Tıp-İş'i ayrımcılıkla suçladı
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Tıp-İş başkanı Sıla Usar İncirli’nin dünkü açıklamasını “oldukça talihsiz” bulduklarını belirtti.

Gardiyanoğlu, İncirli’nin ''Hastalara bakacak iyi hekimler bulamayacaksınız demiştik, bulamıyorsunuz, bu koşullar devam ettiği sürece de bulamayacaksınız. İyileşmesi mümkün olan hastalar bile kaybedilecek, sorumlusu siz olacaksınız'' şeklinde siyasi iradeyi hedef alan oldukça talihsiz bir açıklamada bulunduğunu savundu.

“ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL…”

Tıp-İş Başkanı Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında, “Sağlık sisteminde düzeltilmesi gereken onlarca sorun dururken, uyulması gereken yasalar başta kendileri tarafından çiğnenirken, yıllardır mesai saatlerine uymamakta direnirken, sağlıktaki sistemsizliği ve hasta kayıplarını, uyulması gereken yasalara değil de, sadece Tıp-İş tarafından öngörülen beklentilerin hayata geçirilmemesine bağlamak anlaşılır gibi değildir” ifadelerini kullandı.

“İNCİRLİ AYRIMCILIK YAPIYOR”

Sıla Usar İncirli'nin ''Hastalara bakacak iyi hekim'' şeklindeki yorumuyla ülkedeki hekimler arasında, tüm kamuoyunun önünde ayrımcılık yaptı görüşünü belirten Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ni göreve davet etti.

Gardiyanoğlu, “İncirli’nin ‘'iyileşmesi muhtemel hastaların kaybedileceği’ şeklinde sarf ettiği, kesin hüküm ifade eden talihsiz sözlerini de hayretle karşıladıklarını, KTSÇHB Yönetim Kurulu olarak, Tıp-İş Başkanı'nı, kamuoyu önünde açıklamalar yaparken daha dikkatli olmaya davet etiklerini” belirtti.

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"İYİLEŞMESİ MÜMKÜN OLAN HASTALAR BİLE KAYBEDİLECEK"

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