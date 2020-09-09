Serdar Denktaş, Alevi Kültür Derneği'ni Ziyaret Etti

Kaya: “Denktaş döneminde cemevi konusunda en büyük aşamayı katettik”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş,kimseye tutamayacağı sözler vermeden ve gerçekleşemeyecek hayaller satmaya çalışmadan, olması gerekeni söylediğini, bugünden bir adım ileriye gidilebileceğini belirterek herkesten destek istediğini kaydetti.

Denktaş, KKTC Alevi Kültür Derneğini ziyaret ederek Derneğin Yönetim Kurulu üyelerine adaylık vizyonunu anlattı ve destek istedi.

Denktaş buradaki konuşmasında her türlü inanç, cinsiyet ve ideolojiye saygı duymayı kendisine şiar olarak edinen bir siyasi dönem geçirdiğini kaydetti.

KKTC’de yaşayan aleviler için Cemevi projesinin yapımı için yıllar sonra Kurucu Cumhurbaşkanı’nın vasiyetlerinden biri olarak Maliye Bakanı olur olmaz bütçeye kaynak aktarmayı sağladığını ifade eden Denktaş, o dönem birlikte yapılan çalışmayla iyi bir noktaya getirildiğini, tam anlamıyla bitirilmesinin takibinin bundan sonra boynunun borcu olduğunu söyledi.

Denktaş, 30 yıllık siyasi geçmişinde hiçbir ayrım gözetmediğine vurgu yaparak bu nedenden dolayı partililerinin bile kendisine “Sen hiç partizanlık yapmıyorsun” yönünde eleştirileri olduğunu ifade etti.

“BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İNSANDIR”

Denktaş: “Benim için önemli olan insandır. İnsana değer vermektir. Vatandaş olsun ya da olmasın bu ülkede yaşayan herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Elbette başaramadıklarım da var. Ama şu bir gerçek. Bu Devletin daha adil daha hayat kalitesi yüksek bir yere gelmesi için uğraş verdim”

Şimdi daha zor bir yola çıktığını söyleyen Denktaş, ancak bu yolda yürüyecek Devlet yönetimi ve Kıbrıs sorunu ve ile ilgili tecrübeye dayanarak herkesi kucaklayan bir yaklaşımla bu yolu yürüyebileceğine inandığını belirtti.

Kişiler, zümreler ve sektörler arasında ayrım yapmadan bir süreç yürütmek istediğini ve bunun kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Denktaş: “Devletin Kurucusu olan kişinin soyadını da taşıyan bir kişi olarak onun bıraktığı yeri devralıp daha ileriye götürmenin uğraşı içerisinde olacağım”

“KİMSEYLE KAVGA ETMEDEN, MAKAMI YUKARILARA TAŞIYACAĞIM”

Denktaş, kimseye tutamayacağı sözler vermeden ve gerçekleşemeyecek hayaller satmaya çalışmadığını, olması gerekeni söylediğini, bugünden bir adım ileriye gidilebileceğini belirterek herkesten destek istediğini kaydetti.

Şu anki tabloda ikinci turu göğüsleyebileceğinin görüldüğünü söyleyen Denktaş, ikinci turda karşısında kim olursa olsun seçimi kazanacağına inandığını ifade etti.

Denktaş şöyle devam etti:

“Bazı kesimler partisinin gücüne göre aday olduğumu, başkalarına yol açayım diye aday olduğumu söylüyor. Bunların külliyen bir yalan ve kandırmaca olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cumhurbaşkanlığı partiler seçimi değildir. Kişilerin bilgi tecrübe ve deneyimleri ile karar verilmesi gerekir. Kimseyle kavga etmeden Cumhurbaşkanlığı makamının daha yukarıya taşımak için uğraş vereceğim. Bunun için bir söz verebilirim. Ülkede kurumlar arasında yaşanan karmaşayı çözeceğim.”

Denktaş, salgın nedeniyle ortaya çıkan sağlık ve ekonomi ile ilgili endişenin sürdüğünü kaydeden Denktaş, en küçük grupların bile sesini dinleyerek ortak paydayı bulma yönünde hareket edeceğini ifade etti ve bu konuda kendisine güvenilmesini istedi.

Denktaş, her geçen gün kendisine karşı tüm partilerin tabanlarından büyük destekleri geldiğini söyleyerek, seçim günü Yüksek Seçim Kurulunun ve Hükümetin tüm hijyen şartlarını yerine getirerek güvenli bir seçim ortamı yaratması gerektiğini belirtti.

KAYA

KKTC Alevi Kültür Derneği Başkanı Metin Kaya da konuşmasında adaylık konusunda çıktığı yolda Serdar Denktaş’a başarılar diledi.

Kaya, 2007’de Cemevi temeli atılırken o dönemden bu döneme büyük bir aşama kaydedildiğini ifade ederek bunda Denktaş’ın da büyük katkıları olduğunu söyledi.

Düzenledikleri bir aşure etkinliğinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Cemevi talebinin takipçisi olacağını söylediğini anımsatarak Serdar Denktaş’ın hükümette görev yaptığı süreçte bu anlamda destek sağladığını kaydetti.

Kaya, Cemevi’nin temel atma törenini yansıtan bir tabloyu Denktaş’a takdim etti.