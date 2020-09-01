  • BIST 1.074
  • Altın 469,763
  • Dolar 7,3368
  • Euro 8,7972
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Serdar Denktaş Bu Kez İskele'den Seslendi.

» »
“Sürekli çatışma alanı oluşturup siyasi rant elde etmeye çalışarak bir yere varılamaz”
Serdar Denktaş Bu Kez İskele'den Seslendi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denkaş, hedefsizlik ve belirsizliğintoplumu bugünkü kaosun içerisine getirdiğini belirterek sürekli çatışma alanı oluşturup siyasi rant elde etmeye çalışmakla bir yere varılamayacağını söyledi.

Denktaş seçim çalışmaları kapsamında İskele ilçesine bağlı köylerde gezilerini sürdürürken Yedikonuk’ta vatandaşlara hitap ederek adaylık vizyonunu anlattı, soruları yanıtladı ve anayasa referandumunda evet oyu vermelerini istedi.

_13a8499.jpg

Denktaş, 5 yıl sonra düşündüğü adaylığı ülkenin içinde bulunduğu dağınıklığı gördüğü ve yönetme becerisinden uzak bir hükümet ile pandemi döneminin geçirilmesinden dolayı seçim yarışına girdiğini kaydetti.

Kıbrıs sorununda tıkanmış ve hiçbir yere varmayan iki toplumlu iki kesimli federasyon tezinden kurtulmanın ve “buna mahkumuz” anlayışından uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Denktaş, Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türklerle bir şey paylaşmak istemediğinin görüldüğünü belirtti ve “Demek ki yeni bir şeyler denemek lazım” dedi.

_13a8509.jpg

Seçimin partilerin gücü ile alakalı olmadığını ifade eden Denktaş, vatandaşın oy verirken bu hassasiyeti göstermesi gerektiğini bu seçimin bir parti seçimi olmadığını bilmesi ve adayların bilgi , birikim ve yönetme becerisine göre tercihlerini yapmaları gerektiğini kaydetti.

Denktaş: “Bu noktada bana güvenmenizi bekliyorum. 30 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bu yıllar içerisinde kapımdan içeri giren kimsenin parti rozetine bakarak iş yapmadım. Hakkı ise talep ettiği şey vermeye çalıştım. Herkesi memnun etmemiş olabilirim. Ama bu uğraşı ortaya koyduğuma inanıyorum” dedi.

 

“YENİ BİR ŞEYLER DENEMEK GEREKİYOR”

Ülkede yeni bir şeyler denemek gerektiğini belirten Denktaş, mevcut düzenin devam edemeyeceğinin özellikle pandemi döneminde net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Şimdi eski normalden yeni normale geçerken eski alışkanlıkları geride bırakmak gerektiğine değinen Denktaş, Kıbrıs sorununun bunlardan birisi olduğunu ancak en önemlisi içte yaşanan sıkıntılar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı ile hükümetin rol kapma yarışına girdiğini gördüklerine  vurgu yapan Denktaş, toplumun her kesiminden gelen seslere kulak tıkayarak ciddi bir istişare kurulmadığını belirtti.

Bu dönemde yapılan en büyük hatalardan birinin de vatandaşlar arasında ayrışmaya varacak hadiselerin yaratılması olduğuna işaret eden Denktaş, vatandaşlık bilincinin yerleştiği yeni bir döneme girmek gerektiğini söyledi.

“BİRİMİZ OLMAZSA DİĞERİMİZ DE OLMAZ”

Denktaş, kendine güvendiğini belirterek önce iç dağınıklığı toparlayıp, kesimleri birbirleri ile buluşturmayı gerçekleştireceğini ifade ederek “Birimiz olmazsa diğerimiz de olmaz” anlayışınınhakim kılınması için uğraş vereceğini belirtti.

İç dağınıklığın toparlanmasının ardından Türkiye ile istişare içerisinde yeni bir hedef noktasında uzlaşıya varılması gerektiğini belirten Denktaş şunları kaydetti:

 “Hedefsizlik ve belirsizlik bizleri bizleri bugünkü kaosun içerisine getirdi. Müştereken yeni hedefi koyalım. Burada yaşayan insanlar olarak o hedefe doğru atılacak adımları daha iyi bilebiliriz. Türkiye ile konuşarak onların da desteğini alarak hareket etmeliyiz. Aksi takdirde ne her söylenene evet diyerek bir yere varabiliriz ne de kavga ederek… Sayın Akıncı maalesef bunu yapıyor. Sürekli Türkiye ile bir çatışma alanı yaratarak bundan bir siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bunu siyaseten kullanmak istiyor Sayın Akıncı. Bu izni kendisine vermeyelim”

_13a8453.jpg

“HÜKÜMET ÜYELERİNİN TEK DERDİ SEÇİM”

Hükümet üyelerinin aslında bu dönemde salgın sonrası ortaya çıkan sağlık başta olmak üzere ekonomik sorunlara da eğilmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, bakıldığında hükümeti oluşturan parti liderlerinin tek derdinin seçim olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Okulların online eğitimden sonra açılacağının duyurulmasına karşın nasıl açılacağı konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Denktaş, insanların sağlık sorunları ve ekonomik sorunlar ile uğraşırken hükümeti bunun farkında olmayarak sürekli bir didişme içerisinde olduğunu dile getirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler Arası Şartlar Eşit Değil..!01 Eylül 2020 Salı 14:45
  • Yetkili Makamdan İzinsiz Ateş Yaktı01 Eylül 2020 Salı 14:30
  • Yaralama ve Ciddi Darp01 Eylül 2020 Salı 14:10
  • 4 Suç'un 1 Arada Olduğu Soruşturmada Yeni Gelişmeler Kaydedildi01 Eylül 2020 Salı 13:58
  • El-Sen başkanı Özkıraç rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı01 Eylül 2020 Salı 13:07
  • YOLSUZLUK ANKETİ: Son 1 yılda KKTC'de yolsuzluk arttı diyenler %7401 Eylül 2020 Salı 12:48
  • ‘Hemen Kazan’ ikinci 100 Bini verdi01 Eylül 2020 Salı 12:43
  • YKP'den 1 eylül açıklaması01 Eylül 2020 Salı 12:34
  • Hamitköy'de Hırsızlık Ve Kasti Hasar01 Eylül 2020 Salı 12:19
  • Bakanlar Kurulu toplandı01 Eylül 2020 Salı 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti