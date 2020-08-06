Serdar Denktaş: "Maraş adımını seçime heba etmesinler"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Maraş açılımın doğru yapılması halinde yarar; acele ile seçime malzeme olarak kullanılması durumunda büyük kayıplara neden olacağını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Ankara’da konuşulduğu ifade edilen Maraş açılımı konusunun, yanlış adımlarla Cumhurbaşkanlığı seçimine malzeme yapılmasının hayati derecede hata olacağını vurguladı.

"2017 yılının Temmuz ayında bizzat hazırladığım ve gerek Türkiye gerekse de KKTC yetkililerine teslim ettiğim Maraş açılımı projesi yanlış bir adımla başlanması durumunda Maraş'ın bir koz olarak elimizden gidip daha büyük bir sorun olarak önümüze geleceğinden endişe ediyorum" ifadelerini kullanan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Maraş’ın açılmasının mümkün ve de Kıbrıs Türkler yararına ve doğru bir adım olacağını ancak bunun doğru yapılması gerekliliği üzerinde durdu.

Süreç içerisinde, Maraş konusunun çokça tartışıldığını ve özellikle son zamanlarda siyasi malzeme yapılmaya çalışıldığını ifade eden Denktaş, sürecin elbette Türkiye ile birlikte istişare ile yapılması gerektiğini ancak doğru adım ve stratejilerle yürütülmesi gereken hassas bir süreç olduğunun hem KKTC hem de Türkiye yetkililerinin dikkat etmesi gereken bir husus olduğunu bir kez daha hatırlatmak istediğini ifade etti.